Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduktan sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. Rojin'in daha önce İspanya'ya gönderilen ve sonuç alınamayınca incelenmek üzere bu kez Çin'e gönderilen cep telefonuyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Çin'den gelen 6 sayfalık raporda şifre detayı dikkat çekti.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim'de eğitim gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin hemen yanındaki Van Gölü kıyısında bulundu. Soruşturma kapsamında Rojin Kabaiş'in cep telefonu, 30 Nisan tarihinde Adalet Bakanlığı yetkilileri ile siber suçlarla mücadele ekiplerinin koordinasyonunda Çin'e gönderildi.

Van Baro Başkanlığı, Rojin'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir. Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir" denildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, süreç kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor da inceleme dosyasına eklendi. Çin'de gerçekleştirilen teknik incelemelerin ardından 6 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda, yapılan tüm teknik müdahalelere rağmen telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere erişim sağlanamadığı belirtildi. Daha önce telefonun şifresinin çözülmesi amacıyla İspanya'da da teknik çalışmalar yürütülmüş ancak bu girişimlerden de herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, soruşturma sürecini hızlandırmak amacıyla yeni bir teknik ekip ve Çin seçeneğini devreye sokmuştu. Soruşturma kapsamında cep telefonuna ilişkin teknik çalışmaların, yeni başvurular ve uzman incelemeleri doğrultusunda devam edebileceği ifade ediliyor.