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Dedikodu cinneti faciaya yol açtı! Eşine ve eniştesine kurşun yağdırdı... Sokak ortasında tetiği 8 kez çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Dedikodu cinneti faciaya yol açtı! Eşine ve eniştesine kurşun yağdırdı... Sokak ortasında tetiği 8 kez çekti

Bursa'da İsmail M. adlı şahıs, dedikodu şüphesiyle önce eniştesini sonra da eşini silahla öldürdü. Şüpheli kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre olay saat 10.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf mahallesinde yaşandı. Ağrı nüfusuna kayıtlı İsmail M. (36) dedikodular yüzünden cinnet geçirdi. İsmail M. önce eniştesi Yavuz Y.'yi (56) sokak ortasında 8 el ateş ederek öldürdü.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Ardından evine giden saldırgan, eşi Canan M.'yi (27) silahla öldürdü. İsmail M. olayda kullandığı silahla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, şahsın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Canan M. ve Yavuz Y'nin cansız bedenleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

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