Alınan bilgiye göre olay saat 10.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf mahallesinde yaşandı. Ağrı nüfusuna kayıtlı İsmail M. (36) dedikodular yüzünden cinnet geçirdi. İsmail M. önce eniştesi Yavuz Y.'yi (56) sokak ortasında 8 el ateş ederek öldürdü.

Fotoğraf: İHA

Canan M. ve Yavuz Y'nin cansız bedenleri ise otopsi için morga kaldırıldı.