Külliye'de Filistin zirvesi! Başkan Erdoğan: Netanyahu muvaffak olamayacak! | Mahmud bbas'tan Mekke Anlaşması'na tam destek
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Abbas ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze işgalinin sürdüğünü belirten Erdoğan "Türkiye olarak, biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. Netanyahu çatışmalardan nemalanıyor, asla muvaffak olamayacak" dedi. Mahmud Abbas da Mekke Anlaşması için verdiği destek mesajında "Ümmetin çıkarlarının savunmak için başlangıç olsun." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan ve Mahmud Abbas düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Filistin halkı, dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Egemen Filistin Devleti'nin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir.
Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor.
Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. 967 sınırında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğünde Filistin için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
Filistin'e destek olmak başta İslam dünyası olmak üzere insanlığın ortak sorumluluğudur.
Türkiye olarak, biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız
ABBAS'TAN MEKKE ANLAŞMASI MESAJI
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla ilgili "Bu anlaşma çok önemli. Temenni ederim ki, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için bir başlangıç olsun." dedi.
Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Abbas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum." diyerek, Gazzelilere insani yardımda bulunduğu, Filistinli öğrencilere ev sahipliği yaptığı ve hastaları ve yaralıları tedavi ettiği için Türkiye'ye teşekkür etti.
Başkan Erdoğan ile bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler hakkında çok önemli ve verimli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Abbas, ikili diyaloğun artırılması konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.
Abbas, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na işaret ederek, "Bu anlaşma çok önemli. Temenni ederim ki, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun." ifadelerini kullandı.
Adil bir barışın ancak işgalin sonlanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceğinin altını çizen Abbas, bu hedefin uluslararası kanunlar ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Abbas, Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Şu ana kadar bir ateşkes sağlandı gibi ancak henüz insani yardımlar (Gazze'ye) giriş yapmadı. İmar konusunda da anlaşma yapılmıştı. Biz 2803 sayılı kararın uygulanmasını istemekteyiz. Filistin'in meşru egemenliğinin bir an önce Gazze'ye dönmesini istemekteyiz. Gazze bölgesi, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve diyoruz ki 'Gazze'de bir devlet olamaz, Gazzesiz de bir devlet olamaz.'"
Filistin Devleti'nin tam anlamıyla vücut bulması için siyasi sistemin ve kurumların tesis edilmesinin yanı sıra mali bağımsızlığın sağlanmasının da önem taşıdığını ifade eden Abbas, İsrail'in Filistin'e ait yaklaşık 6,5 milyar dolara el koyduğunun altını çizdi.
Abbas, bu durumun Gazze'deki memurların maaş ve diğer giderlerinin karşılanmasında sıkıntılara yol açtığına işaret etti.
Başkan Erdoğan ile görüşmesinde, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te tırmandırdığı gerilim ile "yerleşimci terörünü" de ele aldıklarını aktaran Abbas, bölgedeki yerleşimcilerin tek başlarına hareket etmediğini ve İsrail ordusunun koruması altında olduğunu dile getirdi.
Abbas, İsrail'in saldırılarını Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlar arasında ayrım gözetmeden sürdürdüğünü kaydetti.
"TEHCİRE KARŞIYIZ"
Abbas, "Topraklarımızda dimdik durmaktayız, tehcire karşıyız." diyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu teyit eden 2334 sayılı kararında da bunun vurgulandığına işaret etti.
Hem İslam hem de Hristiyan dünyasına ait kutsal mekanların korunmasının ve Filistinliler arasında birliğin sağlanarak kapsamlı ulusal birliğin vücut bulmasının önem taşıdığını belirten Abbas, şunları kaydetti:
"Siyasi programı uygulamak ve buna bağlı kalmak çok önemli ki; bunu Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yapmaktadır. Biz tek devletiz, tek devlet olacağız. FKÖ sisteminde de aynı şekilde yer almaktadır bu. Biz, tek yasama ve aynı zamanda tek silah olarak birlikteyiz. Dolayısıyla biz, ulusal ıslah programına da bağlıyız."
Abbas, 28 Kasım'da Filistin'de düzenlenecek milletvekili seçimlerine büyük önem verdiklerini söyleyerek, "Burada tabii ki hem yasama seçimleri hem de başkanlık seçimi yapılması söz konusu olacaktır." diye konuştu.
İçten tutumu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ileten Abbas, "Halkımız bağımsızlığına, hürriyetine kavuşana kadar desteklerinizi beklemekteyiz. Bölgede de istikrar ve barış sağlanmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.
Abbas, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-16 uçağının, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğraması nedeniyle Türk halkına geçmiş olsun dileklerini sundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Abbas'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Erdoğan, Abbas'ı, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.
Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle dün (11 Ağustos) Türkiye'ye geldi.