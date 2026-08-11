Olay, 10 Ağustos 2026 tarihinde Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesinde meydana geldi. Gordion Kazı Alanı çevresindeki koruma altındaki SİT alanında kasten yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Çakmak kullanılarak çıkarıldığı tespit edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru hızla ilerledi.

Yangın, Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerleyerek yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında mera alanlarının 50-100 metre aralıklarla yakıldığı belirlendi. Yakılan alanlarda herhangi bir orman bulunmadığı tespit edildi.

GORDİON HÖYÜĞÜNÜN ÜÇTE İKİSİ ZARAR GÖRDÜ

Kazı alanında görevli Gordion Kazı Başkanı ABD vatandaşı Prof. Dr. Crian Rose ile Başkan Yardımcısı Dr. Günsel Özbilgen Güngör tarafından hazırlanan raporda, Gordion Antik Kenti'ndeki höyüğün üçte ikisinin zarar gördüğü tespit edildi.

Yangında ayrıca müştekiler Mehmet Erten, Mustafa Şavlı ve İbrahim Eke'nin tarlalarını sulamak amacıyla kullandıkları trafolar da zarar gördü.

Olayla ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yangın raporunun hazırlanması ve yangın nedeniyle oluşan zararların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Anadolu Medeniyetler Müze Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyetle zararların tespit edilmesi, varsa başka zararları bulunan vatandaşların da müşteki olarak dosyaya eklenmesi talimatı verildi.