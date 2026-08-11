Gordion kazı alanını ateşe vermişti! Tutuklandı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan tarihi Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kasten yangın çıkaran şüpheli Yunus Emre Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2,81 promil alkollü olduğu belirlenen şüphelinin çakmakla çıkardığı yangında yaklaşık 250 dönümlük alan küle döndü.
Olay, 10 Ağustos 2026 tarihinde Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesinde meydana geldi. Gordion Kazı Alanı çevresindeki koruma altındaki SİT alanında kasten yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Çakmak kullanılarak çıkarıldığı tespit edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru hızla ilerledi.
Yangın, Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerleyerek yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında mera alanlarının 50-100 metre aralıklarla yakıldığı belirlendi. Yakılan alanlarda herhangi bir orman bulunmadığı tespit edildi.
GORDİON HÖYÜĞÜNÜN ÜÇTE İKİSİ ZARAR GÖRDÜ
Kazı alanında görevli Gordion Kazı Başkanı ABD vatandaşı Prof. Dr. Crian Rose ile Başkan Yardımcısı Dr. Günsel Özbilgen Güngör tarafından hazırlanan raporda, Gordion Antik Kenti'ndeki höyüğün üçte ikisinin zarar gördüğü tespit edildi.
Yangında ayrıca müştekiler Mehmet Erten, Mustafa Şavlı ve İbrahim Eke'nin tarlalarını sulamak amacıyla kullandıkları trafolar da zarar gördü.
Olayla ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yangın raporunun hazırlanması ve yangın nedeniyle oluşan zararların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Anadolu Medeniyetler Müze Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyetle zararların tespit edilmesi, varsa başka zararları bulunan vatandaşların da müşteki olarak dosyaya eklenmesi talimatı verildi.
TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI
Şüpheli Yunus Emre Güler'in telefonunu rızaen teslim etmesi üzerine cihaz incelemeye alındı. Şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla kan, kıl ve idrar örnekleri alındı.
2,81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI!
Güler, savunmasında alkol aldıktan sonra yol kenarında bulunan otları temizlemek amacıyla yangın çıkardığını belirterek üzerine atılı suçları ikrar etti. Yapılan ölçümde 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 11 Ağustos 2026 tarihinde Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten yangın çıkarma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.