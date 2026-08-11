Bakan Gürlek'ten şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Foto: AA)

Bakan Gürlek, yaptığı paylaşımda, "Şehadetlerinin 9'uncu yılında kahraman evladımız Eren Bülbül'ü ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum. Onların aziz hatırası; huzurun, kardeşliğin ve birlik beraberliğimizin daim olduğu güçlü Türkiye yürüyüşümüzde daima yaşayacaktır. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.