Bakan Gürlek'ten şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmet ve minnetle andı. Gürlek, kahramanların aziz hatırasının güçlü Türkiye yürüyüşünde daima yaşayacağını belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmet ve minnetle andı.
Bakan Gürlek, yaptığı paylaşımda, "Şehadetlerinin 9'uncu yılında kahraman evladımız Eren Bülbül'ü ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum. Onların aziz hatırası; huzurun, kardeşliğin ve birlik beraberliğimizin daim olduğu güçlü Türkiye yürüyüşümüzde daima yaşayacaktır. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.