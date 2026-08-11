CANLI YAYIN

Bakan Gürlek'ten şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bakan Gürlek'ten şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmet ve minnetle andı. Gürlek, kahramanların aziz hatırasının güçlü Türkiye yürüyüşünde daima yaşayacağını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmet ve minnetle andı.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Foto: AA)Bakan Gürlek'in paylaşımı (Foto: AA)

Bakan Gürlek, yaptığı paylaşımda, "Şehadetlerinin 9'uncu yılında kahraman evladımız Eren Bülbül'ü ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum. Onların aziz hatırası; huzurun, kardeşliğin ve birlik beraberliğimizin daim olduğu güçlü Türkiye yürüyüşümüzde daima yaşayacaktır. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesini kabul ettiBakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesini kabul etti BAKAN GÜRLEK, YAZICIOĞLU AİLESİNİ KABUL ETTİ
Yeşil Vatan’ı yakanlara nefes aldırılmayacakYeşil Vatan’ı yakanlara nefes aldırılmayacak YEŞİL VATAN'I YAKANLARA NEFES ALDIRILMAYACAK
Asla meydanı boş sanmayınAsla meydanı boş sanmayın "ASLA MEYDANI BOŞ SANMAYIN"

Şile Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! İşte Özgür Kabadayı hakkında istenen ceza
Sonraki Haber
Şile Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! İşte Özgür Kabadayı hakkında istenen ceza
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın