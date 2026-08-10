Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü hainin ablası tutuklandı!

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’ye firari olduğu dönemde örgütsel yöntemlerle haberleşerek maddi destek sağladığı ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen ablası Ayşe Alanur Karatepe tutuklandı.