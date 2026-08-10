Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü hainin ablası tutuklandı!
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’ye firari olduğu dönemde örgütsel yöntemlerle haberleşerek maddi destek sağladığı ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen ablası Ayşe Alanur Karatepe tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen FETÖ hükümlüsü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin geçen hafta Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında, Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle irtibat kurduğu, maddi destek sağladığı ve uzun yıllar saklanmasına yardımcı olduğu belirlenen ablası Ayşe Alanur Karatepe hakkında işlem başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, kardeşinin yakalandığını öğrenmesinin ardından Muğla'ya geldiği belirlenen Ayşe Alanur Karatepe'yi, Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir'deki ikamet adresinde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Ayşe Alanur Karatepe'nin, örgütsel haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, yiyecek temini, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, maddi destek sağlanması, yurt dışına kaçış planları ile ailesine bilgi ulaştırılması ve gizlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Ayşe Alanur Karatepe, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karatepe çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.