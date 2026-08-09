Üniversitelerde yeni dönem! Kaydı silinen öğrencilere geri dönüş yolu açıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, belirli ağır suçlardan mahkûm olanlar ve bazı özel nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilenler hariç, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanındı. Başvurular dört ay içinde yapılacak, hak sahipleri 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden üniversite eğitimine başlayabilecek.
Üniversite öğrenimi için yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kaydı silinen öğrencilere üniversiteye dönüş yolu açıldı.
KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLERE YENİDEN ÜNİVERSİTE YOLU
Resmi Gazete'de yayımlanan Geçici Madde 85 ile yükseköğretimde önemli bir düzenlemeye gidildi. Buna göre yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı dahil bütün sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden, belirli istisnalar dışında, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler yeniden üniversite eğitimine dönebilecek.
Düzenleme yalnızca önlisans ve lisans öğrencilerini değil, intibak, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri de kapsıyor.
Ayrıca kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesen öğrenciler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenciler de düzenlemeden yararlanabilecek.
BAŞVURU İÇİN 4 AY SÜRE VERİLDİ
Yeniden üniversite eğitimine dönmek isteyen öğrenciler için kritik süre de belli oldu.
Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuru yapmaları gerekiyor.
Şartları sağlayan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA?
Düzenleme geniş bir öğrenci grubuna geri dönüş imkânı sağlarken, bazı ağır suçlardan mahkûm olanlar kapsam dışında bırakıldı.
Buna göre terör suçları, kasten öldürme suçları, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar yeniden öğrenim hakkından yararlanamayacak.
Kapsam dışında tutulan suçlar arasında Türk Ceza Kanunu'nun 81, 82 ve 83. maddelerinde düzenlenen kasten öldürme suçları; 94 ve 95. maddelerdeki işkence suçları; 96. maddede düzenlenen eziyet suçu; 102. maddedeki cinsel saldırı; 103. maddedeki çocukların cinsel istismarı ve 188. maddedeki uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti bulunuyor.
SAHTE BELGEYLE KAYDI İPTAL EDİLENLER YARARLANAMAYACAK
Düzenlemede sahte belge konusunda da açık bir istisna getirildi.
Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge veren öğrenciler bu haktan yararlanamayacak.
Ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesinde belirtilen suçlardan mahkûmiyet veya bu kapsamda ilişik kesilmesi durumları da düzenlemenin dışında tutuldu.