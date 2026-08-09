Üniversitelerde yeni dönem! Kaydı silinen öğrencilere geri dönüş yolu açıldı

Üniversite öğrenimi için yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kaydı silinen öğrencilere üniversiteye dönüş yolu açıldı.

KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLERE YENİDEN ÜNİVERSİTE YOLU

Resmi Gazete'de yayımlanan Geçici Madde 85 ile yükseköğretimde önemli bir düzenlemeye gidildi. Buna göre yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı dahil bütün sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden, belirli istisnalar dışında, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler yeniden üniversite eğitimine dönebilecek.

Düzenleme yalnızca önlisans ve lisans öğrencilerini değil, intibak, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri de kapsıyor.

Ayrıca kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesen öğrenciler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenciler de düzenlemeden yararlanabilecek.