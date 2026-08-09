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Üniversitelerde yeni dönem! Kaydı silinen öğrencilere geri dönüş yolu açıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üniversitelerde yeni dönem! Kaydı silinen öğrencilere geri dönüş yolu açıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, belirli ağır suçlardan mahkûm olanlar ve bazı özel nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilenler hariç, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanındı. Başvurular dört ay içinde yapılacak, hak sahipleri 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden üniversite eğitimine başlayabilecek.

Üniversite öğrenimi için yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kaydı silinen öğrencilere üniversiteye dönüş yolu açıldı.

KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLERE YENİDEN ÜNİVERSİTE YOLU

Resmi Gazete'de yayımlanan Geçici Madde 85 ile yükseköğretimde önemli bir düzenlemeye gidildi. Buna göre yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı dahil bütün sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden, belirli istisnalar dışında, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler yeniden üniversite eğitimine dönebilecek.

Düzenleme yalnızca önlisans ve lisans öğrencilerini değil, intibak, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri de kapsıyor.

Ayrıca kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesen öğrenciler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenciler de düzenlemeden yararlanabilecek.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BAŞVURU İÇİN 4 AY SÜRE VERİLDİ

Yeniden üniversite eğitimine dönmek isteyen öğrenciler için kritik süre de belli oldu.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuru yapmaları gerekiyor.

Şartları sağlayan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA?

Düzenleme geniş bir öğrenci grubuna geri dönüş imkânı sağlarken, bazı ağır suçlardan mahkûm olanlar kapsam dışında bırakıldı.

Buna göre terör suçları, kasten öldürme suçları, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar yeniden öğrenim hakkından yararlanamayacak.

Kapsam dışında tutulan suçlar arasında Türk Ceza Kanunu'nun 81, 82 ve 83. maddelerinde düzenlenen kasten öldürme suçları; 94 ve 95. maddelerdeki işkence suçları; 96. maddede düzenlenen eziyet suçu; 102. maddedeki cinsel saldırı; 103. maddedeki çocukların cinsel istismarı ve 188. maddedeki uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti bulunuyor.

SAHTE BELGEYLE KAYDI İPTAL EDİLENLER YARARLANAMAYACAK

Düzenlemede sahte belge konusunda da açık bir istisna getirildi.

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge veren öğrenciler bu haktan yararlanamayacak.

Ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesinde belirtilen suçlardan mahkûmiyet veya bu kapsamda ilişik kesilmesi durumları da düzenlemenin dışında tutuldu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLİ ÖĞRENCİLER KAPSAM DIŞI

Düzenlemenin en dikkat çeken istisnalarından biri de terör örgütleri ve devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla ilgili.

Buna göre terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler yeniden öğrenim hakkından yararlanamayacak.

Dolayısıyla düzenleme, bu gerekçelerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencileri kapsam dışında bırakıyor.

ASKERLİK ERTELEMESİ DE YENİDEN DÜZENLENECEK

Yeniden üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin askerlik durumları da düzenleme kapsamında ele alındı.

Buna göre yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri, 7179 sayılı Kanun'un 20. maddesinde yer alan usul ve esaslara göre gerçekleştirilecek.

Ancak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan öğrenciler için farklı bir süre öngörüldü.

Bu öğrenciler, terhislerini takip eden iki ay içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde düzenlemede belirtilen haklardan yararlanabilecek.

YATAY GEÇİŞ İMKÂNI DA GETİRİLDİ

Düzenleme yalnızca eski üniversitesine geri dönme hakkıyla sınırlı değil.

Bu hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna yeniden kayıt yaptıran öğrencilerden, ÖSYS/YKS puanının giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, söz konusu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek.

Ancak farklı bir diploma programına yatay geçiş kapsamında kabul edilecek öğrenci sayısı sınırsız olmayacak.

Üniversiteler, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısını ve üniversitenin fiziki koşullarını dikkate alarak kabul edilecek öğrenci sayısını belirleyecek.

Bu yatay geçiş uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenecek.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

AÇIKÖĞRETİM İÇİN DE YATAY GEÇİŞ KAPISI AÇILDI

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer başlığı ise açıköğretim imkânı oldu.

Geçici Madde 85 kapsamında yeniden bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan açıköğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek.

Böylece düzenlemeden yararlanan öğrenciler için yalnızca örgün eğitim seçeneği değil, belirli şartlarla açıköğretime geçiş imkânı da sağlanmış oldu.

Bu uygulamanın nasıl yürütüleceğine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) verildi.

POLİS, JANDARMA VE MSÜ ÖĞRENCİLERİ KAPSAM DIŞINDA

Düzenlemede özel kanunlara tabi eğitim kurumları için de açık bir istisna bulunuyor.

Anayasa'nın 132. maddesi uyarınca özel kanun hükümlerine tabi olan Polis Akademisi ve buna bağlı eğitim öğretim kurumları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve buna bağlı eğitim öğretim kurumları kapsam dışında tutuldu.

Aynı şekilde Millî Savunma Üniversitesi'ne bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler hakkında da bu düzenleme uygulanmayacak.

BAKANLIK VE KOMUTANLIK NAMINA EĞİTİM GÖRENLER DE YARARLANAMAYACAK

İstisnalar bununla da sınırlı değil.

Millî Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken kendi isteğiyle veya başka sebeplerle ilişiği kesilen öğrenciler de Geçici Madde 85'in sağladığı yeniden öğrenim hakkından yararlanamayacak.

Böylece düzenlemenin kapsamı geniş tutulurken, özel mevzuata tabi güvenlik ve askerî eğitim kurumları ile bu kurumların adına eğitim gören öğrenciler açık biçimde kapsam dışında bırakılmış oldu.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA GERİ DÖNÜŞ BAŞLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin ardından gözler şimdi üniversitelere ve YÖK tarafından belirlenecek uygulama esaslarına çevrildi.

Kendi isteğiyle ilişiğini kesenler, çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilenler veya üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenciler, düzenlemede belirtilen istisnalara girmemeleri halinde dört aylık başvuru süresi içerisinde işlemlerini tamamlayarak 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden üniversite eğitimine başlayabilecek.

Böylece yükseköğretimde eğitim hayatı yarıda kalan çok sayıda öğrenci için yeniden üniversite kapısını açan yeni bir dönem başlamış oldu.

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