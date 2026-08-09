Hopa’da şüpheli cisim alarmı! Vali Ergün’den açıklama: “Her şey kontrolümüz altında”

Artvin’in Hopa ilçesinde denizde insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen şüpheli cisim paniğe neden oldu. Saat 16.35’te yapılan ihbarın ardından güvenlik önlemleri artırılırken, kıyıya yaklaşan cisim nedeniyle Kemalpaşa-Hopa yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Artivin Valisi Turan Ergün, cismin kıyıdan yaklaşık 400 metre açıkta bulunduğunu belirterek, “Endişe edilecek herhangi bir durum yok. Her şey kontrolümüz altında” dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde deniz üzerinde görülen ve insansız deniz aracı olabileceği değerlendirilen şüpheli cisim alarma yol açtı. Sugören Balıkçı Barınağı önünde saat 16.35 sıralarında fark edilen cisim için ekipler harekete geçti. HOPA'DA ŞÜPHELİ CİSİM ALARMI! ARTVİN VALİSİNDEN AÇIKLAMA: "ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK" İhbarın ardından deniz polisi bölgede sualtı görüntülemesi yaptı. Elde edilen görüntü ve fotoğraflar SAS Komando birliklerine gönderildi. Yapılan değerlendirmede cismin insansız deniz aracı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. KIYIYA 50 METRE KADAR YAKLAŞTI! Rüzgarın etkisiyle sürüklenen cisim bir süre kıyıya yaklaşık 50 metre kadar yaklaştı. Bunun üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve Kemalpaşa-Hopa arasındaki kara yolu çift yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Cismin daha sonra kıyıdan yaklaşık 400 metre açığa sürüklenmesiyle yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Sahil Güvenlik ekipleri de cismi takibe aldı.

FOTOĞRAF: İHA "EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE ÖNLEM ALDIK" Hopa Kaymakamlığında oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları takip eden Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, cisimle ilgili tüm ihtimalleri değerlendirdiklerini söyledi. Ergün, "Biz her zaman en kötü senaryoya göre, patlayıcı madde yüklü olabileceğini değerlendirerek önlemlerimizi aldık." ifadelerini kullandı. Vali Ergün, cismin şu anda yaklaşık 400 metre açıkta olduğunu belirterek, Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeyi takip ettiğini açıkladı.