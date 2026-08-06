Yeni nesil sokak çetelerine dev operasyon! Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İstanbul'da haraç amacıyla Esenler, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'de gerçekleştirilen 4 ayrı olaya karıştıkları öne sürülen yeni nesil sokak çetesi üyelerine yönelik Çatalca ve Bağcılar merkezli operasyonda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Yurt dışında bulunan elebaşı A.A.'nın yönettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonlarda peş peşe baskınlar düzenlenirken, çete yapılanmasına ağır darbe indirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Yeni Nesil Suç Örgütleriyle Mücadele" kapsamında yürüttükleri ortak çalışma kapsamında sokak çetelerine yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

ÇETEYE PEŞ PEŞE BASKIN

Soruşturma kapsamında, elebaşılığını yurt dışında bulunan ve hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan A.A.'nın yaptığı öne sürülen suç örgütünün karıştığı 4 ayrı olay aydınlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basıldı.

Çatalca'da faaliyet gösteren bir otele düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, Bağcılar'da durdurulan bir araçta da 2 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda toplam 7 kişi yakalanırken, 1 balistik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI

Operasyonun devamında belirlenen adreslere düzenlenen yeni baskınlarda 5 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Haraç amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülen 4 ayrı olaya karıştıkları iddia edilen şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların sorgularının sürdüğü öğrenildi.