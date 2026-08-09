Beykoz'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Beykoz'da düzenlediği operasyonda 117 kök Hint keneviri, esrar, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. ile K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Beykoz Kayarca Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramalarda 117 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Emniyet ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik çalışmalar kapsamında söz konusu adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde tespitte bulundu. Ekipler 5 Ağustos'ta Kayarca Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi. S.Ç. (75) ve K.Ç. (39) gözaltına alındı. Adresteki detaylı aramalarda 117 kök hint keneviri, 288,2 gram kenevir tohumu ve 125,25 gram esrar bulundu.

Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Ekipler ayrıca 125 fişek ile 144 tüfek kartuşu buldu. Adreste 2 hassas terazi ve 2 cep telefonunun yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 TL ile bin 200 dolar nakit para ele geçirildi. K.Ç.'nin Paşabahçe Mahallesi'ndeki ikametinde de arama yapıldı. Bu adreste 20 gram Hint keneviri tohumu bulundu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç. ve K.Ç., 6 Ağustos 2026'da adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.