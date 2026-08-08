Aslan son provada mağlup! Maç sonucu: Galatasaray 1-2 Villarreal
Galatasaray, yeni sezon öncesindeki hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golüyle rakibine karşılık verse de mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken, son sınavında İspanya La Liga temsilcisi Villarreal ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı İspanyol ekibi 2-1 kazandı.
Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Ayoze Perez (p) ve 41'de Georges Mikautadze kaydetti. G.Saray'ın tek golü ise 5. dakikada Victor Osimhen'den geldi.
OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Hakem Kadir Sağlam'ın 3. dakikada verdiği penaltıya tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tepkisine devam ettiği ve hakemi alkışladığı gerekçesiyle 5. dakikada üst üste sarı kart görerek sahadan ihraç edildi.
OSIMHEN VE MOURINO TARTIŞTI
Karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaray atağı sonrası Osimhen ile Mourino'nun ikili mücadelesi sonrasında gerginlik yaşandı. Çok sinirlenen ve maskeyi çıkaran Osimhen'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.