CANLI YAYIN

Aslan son provada mağlup! Maç sonucu: Galatasaray 1-2 Villarreal

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Aslan son provada mağlup! Maç sonucu: Galatasaray 1-2 Villarreal

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golüyle rakibine karşılık verse de mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken, son sınavında İspanya La Liga temsilcisi Villarreal ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı İspanyol ekibi 2-1 kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Ayoze Perez (p) ve 41'de Georges Mikautadze kaydetti. G.Saray'ın tek golü ise 5. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Aslan son provada mağlup! Maç sonucu: Galatasaray 1-2 Villarreal - 1

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hakem Kadir Sağlam'ın 3. dakikada verdiği penaltıya tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tepkisine devam ettiği ve hakemi alkışladığı gerekçesiyle 5. dakikada üst üste sarı kart görerek sahadan ihraç edildi.

Aslan son provada mağlup! Maç sonucu: Galatasaray 1-2 Villarreal - 2

OSIMHEN VE MOURINO TARTIŞTI

Karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaray atağı sonrası Osimhen ile Mourino'nun ikili mücadelesi sonrasında gerginlik yaşandı. Çok sinirlenen ve maskeyi çıkaran Osimhen'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Aslan son provada mağlup! Maç sonucu: Galatasaray 1-2 Villarreal - 3

5 HAZIRLIK MAÇINDA 1 GALİBİYET

Yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkan Galatasaray, sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken; Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Rennes ile 3-3 berabere kalan Cimbom, son olarak sahasında Villarreal'e 2-1 boyun eğdi.

Galatasaray bu süreçte kalesinde 11 gol görürken, 9 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Aslan son provada mağlup! Maç sonucu: Galatasaray 1-2 Villarreal - 4

TARAFTARLARIN TRANSFER TEPKİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray'da taraftarlar, yeni sezon öncesi transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetime tepki göstermeye devam etti.

Geçen hafta Fransa temsilcisi Rennes ile yapılan hazırlık maçında transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetimi protesto eden taraftarlar, Villarreal müsabakasında da tepkilerini sürdürdü.

Taraftarlar, yaz transfer döneminde sadece Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralayan yönetime, "Dursun Özbek transfer nerede?", "Martta kombine, mayısta kongre, söylesene başkan transferler nerede?" ve "Sabrımız taşıyor transferler nerede?" tezahüratlarını yaptı.

Aslan son provada mağlup! Maç sonucu: Galatasaray 1-2 Villarreal - 5

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanattan Moleiro pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Pepe'nin yerden içeri çevirdiği topa Lemina elle müdahale etti. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Perez'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

5. dakikada verilen penaltı kararına itirazlarını sürdüren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Kadir Sağlam tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Aslan son provada mağlup! Maç sonucu: Galatasaray 1-2 Villarreal - 6

5. dakikada sol taraftan Eren Elmalı'nın yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Osimhen, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelerle buluşturdu. 1-1

12. dakikada Osimhen'in pasında sağ kanattan topla ilerleyen Sane, ceza sahasının sağından pasını Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Bu oyuncunun topu sağına çekerek penaltı noktası solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Luiz Junior'da kaldı.

41. dakikada ceza sahasının sağından Nicolas Pepe'nin yerden çevirdiği topa Mikautadze'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlara gitti. 1-2

Aslan son provada mağlup! Maç sonucu: Galatasaray 1-2 Villarreal - 7

51. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza yayına ilerleyen Nicolas Pepe, Ayoze Perez ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağında tekrar topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz'ın kurtarışının ardından meşin yuvarlak kornere gitti.

60. dakikada Ayoze Perez'in pasında Buchanan, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İsmail Köybaşı’dan yeşil sahalara vedaİsmail Köybaşı’dan yeşil sahalara veda İSMAİL KÖYBAŞI'DAN YEŞİL SAHALARA VEDA

Abdullah Kavukcu'dan taraftara müjde: "Her transferi yapacak gücümüz var"
Sonraki Haber
Abdullah Kavukcu'dan taraftara müjde: "Her transferi yapacak gücümüz var"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın