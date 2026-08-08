Aslan son provada mağlup! Maç sonucu: Galatasaray 1-2 Villarreal

Galatasaray bu süreçte kalesinde 11 gol görürken, 9 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkan Galatasaray, sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken; Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Rennes ile 3-3 berabere kalan Cimbom, son olarak sahasında Villarreal'e 2-1 boyun eğdi.

TARAFTARLARIN TRANSFER TEPKİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray'da taraftarlar, yeni sezon öncesi transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetime tepki göstermeye devam etti.

Geçen hafta Fransa temsilcisi Rennes ile yapılan hazırlık maçında transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetimi protesto eden taraftarlar, Villarreal müsabakasında da tepkilerini sürdürdü.

Taraftarlar, yaz transfer döneminde sadece Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralayan yönetime, "Dursun Özbek transfer nerede?", "Martta kombine, mayısta kongre, söylesene başkan transferler nerede?" ve "Sabrımız taşıyor transferler nerede?" tezahüratlarını yaptı.