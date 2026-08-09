Galatasaray taraftar grubu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltında | Evinden cephanelik çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ismini Muzaffer Şirin’den Sebahattin Şirin olarak değiştiren ultrAslan lideri gözaltına alındı. Öte yandan, Şirin’in evinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 125 fişek ve 4 balistik çelik yelek ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle UltraAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı.
4 AYRI BAŞLIKTA SORUŞTURMA
- 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet,
- TCK 191 kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ya da bulundurma,
- TCK 220 kapsamında örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı iddiası,
- TCK 217/A kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.
SEBAHATTİN ŞİRİN'İN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Sebahattin Şirin'in evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 125 adet 9x19 mm çapında fişek ve 4 balistik çelik yelek ele geçirildiği belirtildi.