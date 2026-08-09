Galatasaray taraftar grubu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltında | Evinden cephanelik çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ismini Muzaffer Şirin’den Sebahattin Şirin olarak değiştiren ultrAslan lideri gözaltına alındı. Öte yandan, Şirin’in evinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 125 fişek ve 4 balistik çelik yelek ele geçirildi.