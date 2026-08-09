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Galatasaray taraftar grubu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltında | Evinden cephanelik çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray taraftar grubu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltında | Evinden cephanelik çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ismini Muzaffer Şirin’den Sebahattin Şirin olarak değiştiren ultrAslan lideri gözaltına alındı. Öte yandan, Şirin’in evinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 125 fişek ve 4 balistik çelik yelek ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle UltraAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı.

4 AYRI BAŞLIKTA SORUŞTURMA

  • 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet,
  • TCK 191 kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ya da bulundurma,
  • TCK 220 kapsamında örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı iddiası,
  • TCK 217/A kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.
SEBAHATTİN ŞİRİN'İN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltında | Evinden cephanelik çıktı - 1

SEBAHATTİN ŞİRİN'İN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Sebahattin Şirin'in evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 125 adet 9x19 mm çapında fişek ve 4 balistik çelik yelek ele geçirildiği belirtildi.

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltında | Evinden cephanelik çıktı - 2

Evde farklı noktalarda çok sayıda euro ve sterlin cinsinden döviz bulunduğu, ayrıca evden çıkarılan bir kasanın incelenmek üzere emniyete götürüldüğü kaydedildi.

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