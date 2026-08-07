Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Mustafa Karlıdağ ile Deniz Karamercan’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10’a yükseldi. Soruşturmada 7 şüphelinin telefon şifresinin temin edildiği öğrenilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aranan şüphelilerden Mustafa Karlıdağ ile Deniz Karamercan'ın yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a çıktı.

Soruşturmanın dijital ayağında da dikkat çeken bir gelişme kaydedildi. Gözaltındaki şüphelilerden 7'sinin telefon şifresinin temin edildiği öğrenildi. Telefonlardaki dijital verilerin soruşturma kapsamında incelemeye alınması bekleniyor.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk operasyonunda 8 şüpheli yakalanmış, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştı. A Haber'de yayımlanan ilk haber

Devam eden operasyonlarda Mustafa Karlıdağ ile Deniz Karamercan da yakalanarak gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli sayısı 8'den 10'a yükseldi.

7 TELEFONUN ŞİFRESİ TEMİN EDİLDİ

Soruşturmanın genişletilmesi için şüphelilere ait dijital materyaller üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda gözaltındaki 7 şüphelinin telefon şifresinin temin edildiği öğrenildi. Telefonlarda yapılacak incelemelerde şüpheliler arasındaki irtibat ile soruşturma konusu suçlamalara ilişkin olası dijital deliller araştırılacak.

Soruşturma başlığı Güncel durum Hakkında gözaltı kararı verilen 14 İlk operasyonda yakalanan 8 Sonradan yakalanan 2 Toplam gözaltı 10 Aranan şüpheli 4 Şifresi temin edilen telefon 7 Araştırılan suçlama 4

DÖRT ŞÜPHELİ HALA ARANIYOR

İki şüphelinin daha yakalanmasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan ancak henüz yakalanamayan kişi sayısı 4'e düştü.

Emniyet ekiplerinin firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DÖRT AYRI SUÇLAMA ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında şu suçlamalara ilişkin deliller elde edildiği bildirilmişti:

Uyuşturucu madde ticareti yapma

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma

Fuhuş

Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılmasına da karar verilmişti.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ SAYISI 10 OLDU

İlk operasyonda gözaltına alınan şüpheliler şöyle açıklanmıştı:

Alper Kocatüfek

Elifcan Uçak

Atilla Yıldırım

Tufan Bağcı

Burçin Baysal

Celal Aksoy

Halil İbrahim Yavuz

İsa Hastürk

Son operasyonlarda Mustafa Karlıdağ ile Deniz Karamercan'ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a çıktı.

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürülüyor.