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Kocaeli’de uyuşturucuya geçit yok! 6 şüpheli tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Kocaeli’de uyuşturucuya geçit yok! 6 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler, tabanca ve 28 bin 420 lira ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 264 gram sentetik kannabinoid, 8 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 gram metamfetamin, bir tabanca ve 28 bin 420 lira ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yakalanan şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.A., İ.T., E.B., H.H., M.M. ve E.K. ise adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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