Söylem değişir sonuç değişmez! Sanal bahis ve kumara yönelik İletişim Başkanlığından anlamlı kampanya: #OyunaGelme

İletişim Başkanlığı, "Bir kez daha deneyeyim","Kaybımı geri alırım" ve "Bu kez kazanacağım" gibi düşüncelerin, kişileri sistem içerisinde tutan başlıca tuzaklardan biri olduğuna dikkat çekti.

Bu nedenle kolay kazanç vaatlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, emek, alın teri ve helal kazancın şansa ve tesadüfe dayalı kazanç arayışından çok daha değerli olduğu vurgulandı.

Çalışmada ayrıca, sahte reklamlar, sosyal medyada normalleştirilen bahis içerikleri ve ünlü isimler üzerinden yapılan yanıltıcı tanıtımların da vatandaşları sanal bahis ve kumara yönlendirebildiğine işaret edilerek, bu tür içeriklere karşı bilinçli olunması çağrısı yapıldı.