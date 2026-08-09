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Söylem değişir sonuç değişmez! Sanal bahis ve kumara yönelik İletişim Başkanlığından anlamlı kampanya: #OyunaGelme

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Söylem değişir sonuç değişmez! Sanal bahis ve kumara yönelik İletişim Başkanlığından anlamlı kampanya: #OyunaGelme

Sanal bahis ve kumar, kolay ve zahmetsiz kazanç vaadiyle günümüzde oldukça yaygınlaşmış durumda. İletişim Başkanlığı, sanal bahis ve kumarın bireyler ile toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla #OyunaGelme kampanyasını başlattı. Sosyal medya üzerinden yürütülen farkındalık çalışmasında, kolay ve zahmetsiz kazanç vaadiyle kişileri hedef alan sanal bahis ve kumarın oluşturduğu riskler anlatıldı.

Günümüzün en kritik sorunlarından biri haline gelen sanal bahis ve kumar kolay ve zahmetsiz kazanç vaadiyle kişileri sisteme çekmeye çalışan bir yapı olarak öne çıkıyor ancak sonuçları hep olumsuz oluyor.

Fotoğraf: A Haber ArşivFotoğraf: A Haber Arşiv

İlk aşamada eğlence ya da kısa yoldan gelir elde etme fırsatı gibi sunulan bu faaliyetler, zamanla bireyleri kayıplarını telafi etme düşüncesiyle yeniden oynamaya yönelten bir olumsuz döngüye dönüşüyor.

Söylem değişir sonuç değişmez! Sanal bahis ve kumara yönelik İletişim Başkanlığından anlamlı kampanya: #OyunaGelme - 1

"BU KEZ KAZANACAĞIM" GİBİ SÖYLEMLERİN SONUÇLARI HEP AYNI

"Bir kez daha deneyeyim" ,"Kaybımı geri alırım" ve "Bu kez kazanacağım" gibi düşünceler, kişilerin oyun içerisinde kalmasına neden olan en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Bu durum, hem maddi kaynakların kontrolsüz şekilde harcanmasına hem de bireylerin zamanlarını kaybetmelerine yol açabiliyor.

İletişim Başkanlığı, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için "#OyunaGelme" kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında hazırlanan video, görsel ve infografiklerde, sanal bahis ve kumarın masum bir eğlence olmadığına vurgu yapıldı.

Paylaşımlarda, ilk bakışta kolay kazanç umudu sunan bu sistemin, zamanla kişileri kayıplarını telafi etme düşüncesiyle yeniden oynamaya yönelttiği ve bu döngünün giderek derinleşebildiği mesajı verildi.

Söylem değişir sonuç değişmez! Sanal bahis ve kumara yönelik İletişim Başkanlığından anlamlı kampanya: #OyunaGelme - 2

İletişim Başkanlığı, "Bir kez daha deneyeyim","Kaybımı geri alırım" ve "Bu kez kazanacağım" gibi düşüncelerin, kişileri sistem içerisinde tutan başlıca tuzaklardan biri olduğuna dikkat çekti.

Bu nedenle kolay kazanç vaatlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, emek, alın teri ve helal kazancın şansa ve tesadüfe dayalı kazanç arayışından çok daha değerli olduğu vurgulandı.

Çalışmada ayrıca, sahte reklamlar, sosyal medyada normalleştirilen bahis içerikleri ve ünlü isimler üzerinden yapılan yanıltıcı tanıtımların da vatandaşları sanal bahis ve kumara yönlendirebildiğine işaret edilerek, bu tür içeriklere karşı bilinçli olunması çağrısı yapıldı.

Söylem değişir sonuç değişmez! Sanal bahis ve kumara yönelik İletişim Başkanlığından anlamlı kampanya: #OyunaGelme - 3

HELAL KAZANÇ VURGUSU

Kampanyanın ana mesajı ise "Helal kazancın, emeğin ve geleceğin için kumara ve sanal bahse geçit verme." ifadeleriyle verildi.

İletişim Başkanlığının #OyunaGelme kampanyasıyla, sanal bahis ve kumarın yalnızca ekonomik kaynakları değil, bireylerin zamanını ve geleceğini de tehdit edebileceğine dikkat çekilirken, toplumda bu konuda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

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