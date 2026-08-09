Söylem değişir sonuç değişmez! Sanal bahis ve kumara yönelik İletişim Başkanlığından anlamlı kampanya: #OyunaGelme
Sanal bahis ve kumar, kolay ve zahmetsiz kazanç vaadiyle günümüzde oldukça yaygınlaşmış durumda. İletişim Başkanlığı, sanal bahis ve kumarın bireyler ile toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla #OyunaGelme kampanyasını başlattı. Sosyal medya üzerinden yürütülen farkındalık çalışmasında, kolay ve zahmetsiz kazanç vaadiyle kişileri hedef alan sanal bahis ve kumarın oluşturduğu riskler anlatıldı.
Günümüzün en kritik sorunlarından biri haline gelen sanal bahis ve kumar kolay ve zahmetsiz kazanç vaadiyle kişileri sisteme çekmeye çalışan bir yapı olarak öne çıkıyor ancak sonuçları hep olumsuz oluyor.
İlk aşamada eğlence ya da kısa yoldan gelir elde etme fırsatı gibi sunulan bu faaliyetler, zamanla bireyleri kayıplarını telafi etme düşüncesiyle yeniden oynamaya yönelten bir olumsuz döngüye dönüşüyor.
"BU KEZ KAZANACAĞIM" GİBİ SÖYLEMLERİN SONUÇLARI HEP AYNI
"Bir kez daha deneyeyim" ,"Kaybımı geri alırım" ve "Bu kez kazanacağım" gibi düşünceler, kişilerin oyun içerisinde kalmasına neden olan en önemli etkenler arasında yer alıyor.
Bu durum, hem maddi kaynakların kontrolsüz şekilde harcanmasına hem de bireylerin zamanlarını kaybetmelerine yol açabiliyor.
İletişim Başkanlığı, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için "#OyunaGelme" kampanyasını başlattı.
Kampanya kapsamında hazırlanan video, görsel ve infografiklerde, sanal bahis ve kumarın masum bir eğlence olmadığına vurgu yapıldı.
Paylaşımlarda, ilk bakışta kolay kazanç umudu sunan bu sistemin, zamanla kişileri kayıplarını telafi etme düşüncesiyle yeniden oynamaya yönelttiği ve bu döngünün giderek derinleşebildiği mesajı verildi.