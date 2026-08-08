TBMM'de çocuklara yönelik düzenlemeler kabul edildi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni dönem

TBMM Genel Kurulunda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin önemli düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, çocuklarının bakım ve eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen, onları tehlikeye atan ebeveynlere verilen cezalar ağırlaştırılırken; 18 yaşından küçüklere kesici alet satışı tamamen yasaklandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul’da kabul edilen maddeler, aile kurumunu güçlendirmeyi ve çocuk istismarının önüne geçmeyi hedefliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin önemli düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. EBEVEYN İHMALİNE HAPİS CEZASI Teklifle 'Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılırken, bu kapsamda 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' maddesinde yer alan suçların cezaları artırılarak aile kurumunun ve özellikle çocukların korunması amaçlanıyor. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi için şikayet üzerine öngörülen '1 yıla kadar' hapis cezası, '3 aydan 2 yıla kadar' şeklinde düzenleniyor. Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye verilmesi öngörülen 3 aydan bir yıla kadar hapis cezasının sınırı 6 aydan 2 yıla kadar yükseltilecek. Çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ebeveynlere öngörülen hapis cezasının sınırı ise 3 aydan bir yıla kadar yerine 1 yıldan 3 yıla kadar olacak. 'Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, mahkeme tarafından iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle, 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme yaptırılmaksızın düzenlenen iddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilecek.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr / arşiv) ÇOCUK İNFAZ SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM Diğer taraftan teklifle, çocuk hükümlülerin hapis cezalarının infazına doğrudan çocuk eğitimevlerinde başlanması yerine, infaza kapalı ceza infaz kurumlarında başlanacak ve iyi hâlli olduklarının tespit edilmesi hâlinde eğitimevlerine ayrılacaklar. Düzenlemeyle, 12-18 yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumlarının yanı sıra suç türleri de göz önüne alınarak çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının ayrı ayrı bölümlerinde barındırılacak. Çocukların eğitimevine ayrılmalarına, psikolog, pedagog veya çocuk gelişimcilerinden oluşan kurul tarafından 3 ayda bir yapılacak değerlendirmeyle karar verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezası ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitimevlerinde yerine getirilecek.