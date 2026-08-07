KKTC sınırında provokasyon! Rum motosikletliler geçişleri durdurdu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen motosikletli eylemler, sınır kapılarında güvenlik tedbirlerini artırdı. Rum eylemcilerin provokatif girişimleri nedeniyle Metehan, Ledra Palace ve Lokmacı sınır kapılarında geçişler tedbir amacıyla geçici olarak durduruldu. KKTC polisi tarafından alınan önlemlerin ardından sınır kapılarındaki geçişler yeniden normale döndü.

KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Rum motosikletlilerin düzenlediği eylemler nedeniyle Metehan, Ledra Palace ve Lokmacı sınır kapılarındaki geçişler tedbir amacıyla bir süre durduruldu.

Aynı nedenle, Bostancı Sınır Kapısı'nın karşısında, GKRY kontrolündeki Astromerit Sınır Kapısı'nda da geçişlere geçici olarak ara verildi.

Eylemlerin sona ermesinin ardından tüm sınır kapılarında geçişler yeniden normale döndü.

Rum motosikletlilerin, 1996 yılında Derinya'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırlarını ihlal etmeleri sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Tasos İsak ve Solomos Solomu'yu anmak amacıyla çeşitli sınır kapılarında eylem düzenledikleri öğrenildi.