Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme Adalet Komisyonu’nda

TBMM Adalet Komisyonu, suça sürüklenen çocuklara ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşmeye başladı. Teklifle ağır suçlarda yaş küçüklüğü indirimine yeni kriterler getirilirken, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi ve çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında, "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı. Toplam 18 maddeden oluşan teklif, 7 ayrı kanunda önemli değişiklikler öngörüyor.

ÇOCUKLARIN SUÇTA KULLANILMASINA KARŞI YENİ ADIM

Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, teklifin Meclis Araştırma Komisyonu'nun kapsamlı çalışmaları sonucunda hazırlandığını belirterek, "Bugün görüşmekte olduğumuz kanun teklifi bu birikimin ve ortak aklın ürünüdür." dedi.

Yüksel, düzenlemeyle birlikte Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesinde yaş küçüklüğüne bağlı ceza indirimlerinin yeniden düzenlendiğini vurgulayarak, "Böylece bu indirimleri hesaba katarak çocukları suçta kullanan örgütlerin stratejisi boşa çıkarılmaktadır." ifadelerini kullandı.

AĞIR SUÇLARDA HAKİME YENİ YETKİ

Teklife göre, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında hâkim; kusurun ağırlığı, suçun işleniş şekli ve failin durumu gibi ölçütleri dikkate alarak 15-18 yaş grubunda yaş indirimi uygulamayabilecek, 12-15 yaş grubunda ise üst yaş grubuna ilişkin hükümleri uygulayabilecek.

Ayrıca 15 yaşını doldurmuş çocukların işlediği fiiller tekerrüre esas alınabilecek. Kasten öldürme ve cinsel suçlar gibi ağır suçlarda ise koşullu salıverilme hesabında mevcut istisnalar yeniden düzenlenecek.

SİLAH VE BIÇAK DÜZENLEMESİ

Kanun teklifiyle ateşli silahını özensiz şekilde muhafaza ederek çocuğun eline geçmesine neden olmak bağımsız bir suç haline getiriliyor. Bunun yanında bıçak ve benzeri kesici aletlerin çocuklara satışı ve çocuklar tarafından taşınması yasaklanıyor.

Aile hukukundan doğan yükümlülüklerini ihlal edenlere yönelik cezalar artırılırken, bu ihlalin çocuğun kasten öldürme veya ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesine neden olması halinde ebeveynlere verilecek cezalar önemli ölçüde ağırlaştırılıyor.

SOSYAL İNCELEME RAPORU ZORUNLU OLUYOR

Yüksel, düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme raporunun zorunlu hale getirileceğini belirterek, "Çocuğun adalet sistemi içinde geçirdiği her anı, eğitimi, ıslahı ve hayata yeniden tutunması için bir fırsata dönüştürmektir." dedi.

Teklifle ayrıca mevzuatta yer alan "suça sürüklenen çocuk" ifadesi, masumiyet karinesiyle daha uyumlu olduğu belirtilen "adli süreçteki çocuk" ifadesiyle değiştirilecek.

"YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ İNDİRİMİNİ KALDIRMIYORUZ"

Kanun teklifinin ilk imza sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ise düzenlemenin çocuklara özgü ceza sorumluluğu sistemini ortadan kaldırmadığını vurgulayarak, "Yaş küçüklüğü indirimlerini tamamen ortadan kaldırmıyoruz, çocuklara özgü ceza sorumluluğu sistemini muhafaza ediyoruz." dedi.

Durgut, teklifin otomatik bir ceza artırımı getirmediğini belirterek, hâkime kastın ağırlığı, suçun işleniş şekli ve failin geçmişi gibi unsurları değerlendirme yetkisi tanındığını ifade etti.

Komisyonda kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler milletvekillerinin değerlendirmeleriyle sürüyor.