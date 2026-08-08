OTEL VE ODA ORGANİZASYONU MESAJLARA YANSIDI Yazışmalarda buluşmaların oteller üzerinden organize edildiğini gösteren ifadeler de dikkat çekti. Bir konuşmada, "Kapıdan alacak kız 5 dakika kala arasın", "Aşağı inecek beraber gireceğiz" ve "Resepsiyonda arayacağım" mesajları yer aldı.

Başka bir yazışmada ise "Diğer oda siz kimlik gösterdiğinizde söyleyecekler, 212 odaya yakın olacak. Kızlar kendilerini o odaya kaydettirsinler" ifadelerinin ardından "Parası ödendi" mesajının gönderildiği görüldü.

"ANKARA GÖRÜNTÜLÜ TEYİT İSTİYOR" İncelenen mesajlarda kadınların fotoğraf ve görüntülerinin müşterilere gönderildiğini düşündüren konuşmalar da yer aldı. Bir yazışmada "Ankara görüntülü teyit istiyor" ifadesi kullanılırken, başka bir konuşmada kadınlara ait fotoğrafların gönderilmesinin ardından ücret konusunda görüşme yapıldığı görüldü. Mesajlarda "Resim atıyorum kanka müşteriye" ve "Ben hep işimi veriyorum" şeklindeki ifadeler de yer aldı.

DOLAR ÜZERİNDEN PAZARLIK Dijital materyallerde yer alan bir başka konuşmada ücret pazarlığının dolar üzerinden yapıldığı görüldü. Mesajlarda "Kız 40", "Kız için 40" ifadelerinin ardından karşı tarafın 50 talep ettiği, görüşmenin devamında "45 verir problem değil de" denildiği görüldü.