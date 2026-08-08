CANLI YAYIN

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada fuhuş ve uyuşturucu çarkı deşifre edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 10'u yakalanırken, ele geçirilen dijital materyallerde otel organizasyonları, euro ve dolar üzerinden yapılan fuhuş pazarlıkları ile uyuşturucu mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin deliller elde edildi.

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 2

Soruşturma kapsamında toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 3

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükselirken, 7 şüphelinin telefon şifresinin temin edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler

Ad Soyad
Alper Kocatüfek
Elifcan Uçak
Atilla Yıldırım
Tufan Bağcı
Burçin Baysal
Celal Aksoy
Halil İbrahim Yavuz
İsa Hastürk
Mustafa Karlıdağ
Deniz Karamercan
Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 4

MESAJLARDAN FUHUŞ PAZARLIKLARI ÇIKTI

Operasyon kapsamında ele geçirilen ve incelemeye alınan bazı dijital materyallerde, fuhuş organizasyonuna ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıktı.

Mesajlarda kadınlara ait fotoğrafların paylaşıldığı, müşteri ile kadınların buluşturulmasına yönelik görüşmeler yapıldığı, saatlik ve gecelik ücretlerin konuşulduğu görüldü.

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 5

Yazışmalardan birinde "1 bayan 8000 + taksi" ifadesinin ardından Ankara'daki bir site için saat 22.00'ye randevu oluşturulduğu görüldü.

Bir başka konuşmada ise "3 saat 12.000 + taksi kişi başı" mesajının ardından konum bilgisi paylaşıldı.

Dijital materyallerde ayrıca "2 saat 8000 + taksi", "gecelik 15.000 + taksi kişi başı", "1 bayan 400 Euro + taksi" ve "1 bayan 200 Euro 2 saat taksi dahil" şeklinde ücret tarifelerinin konuşulduğu mesajlar yer aldı.

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 6

OTEL VE ODA ORGANİZASYONU MESAJLARA YANSIDI

Yazışmalarda buluşmaların oteller üzerinden organize edildiğini gösteren ifadeler de dikkat çekti.

Bir konuşmada, "Kapıdan alacak kız 5 dakika kala arasın", "Aşağı inecek beraber gireceğiz" ve "Resepsiyonda arayacağım" mesajları yer aldı.

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 7

Başka bir yazışmada ise "Diğer oda siz kimlik gösterdiğinizde söyleyecekler, 212 odaya yakın olacak. Kızlar kendilerini o odaya kaydettirsinler" ifadelerinin ardından "Parası ödendi" mesajının gönderildiği görüldü.

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 8

"ANKARA GÖRÜNTÜLÜ TEYİT İSTİYOR"

İncelenen mesajlarda kadınların fotoğraf ve görüntülerinin müşterilere gönderildiğini düşündüren konuşmalar da yer aldı.

Bir yazışmada "Ankara görüntülü teyit istiyor" ifadesi kullanılırken, başka bir konuşmada kadınlara ait fotoğrafların gönderilmesinin ardından ücret konusunda görüşme yapıldığı görüldü.

Mesajlarda "Resim atıyorum kanka müşteriye" ve "Ben hep işimi veriyorum" şeklindeki ifadeler de yer aldı.

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 9

DOLAR ÜZERİNDEN PAZARLIK

Dijital materyallerde yer alan bir başka konuşmada ücret pazarlığının dolar üzerinden yapıldığı görüldü.

Mesajlarda "Kız 40", "Kız için 40" ifadelerinin ardından karşı tarafın 50 talep ettiği, görüşmenin devamında "45 verir problem değil de" denildiği görüldü.

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 10

"19 YAŞINDAYIM DESİN" MESAJI

Soruşturma dosyasına yansıyan bir başka yazışmada ise yaşı küçük olduğu belirtilen bir kişiyle ilgili ifadeler dikkat çekti.

Mesajlarda "yaşı küçük", "19-20 yaşlarında" ve "sorarsa 19 yaşındayım desin" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

Söz konusu kişinin gerçek yaşına ilişkin resmi bir tespit bulunup bulunmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 11

UYUŞTURUCU MESAJLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Dijital materyallerde uyuşturucu kullanımına ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar da yer aldı.

Bir konuşmada "Koko alalım bugün" mesajına "Bulursak alırız" yanıtının verildiği görüldü. Aynı yazışmanın devamında, uyuşturucunun kimden temin edildiğine ilişkin soruya verilecek yanıtın konuşulduğu dikkat çekti.

Başka bir mesajlaşmada "Senle ilk kez aynı tabağa burun koyacağız" ifadesi kullanıldı.

Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi 12

Bir diğer konuşmada ise "Bunca kokaine uyumam olanak dışı" şeklindeki mesaj ile "sen kaç gr gelirsin" sorusuna verilen "0.6*3" yanıtı yer aldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Terör bitti kaynaklar hizmete akacak! Rakamlar açıklandı: 143 Akkuyu, 600 Marmaray, 2 bin Osmangazi Köprüsü...
Sonraki Galeri
Terör bitti kaynaklar hizmete akacak! Rakamlar açıklandı: 143 Akkuyu, 600 Marmaray, 2 bin Osmangazi Köprüsü...
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin