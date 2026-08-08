Ankara'da "görüntülü teyitli" fuhuş ve uyuşturucu çarkı! Yazışmalar tek tek dosyaya girdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada fuhuş ve uyuşturucu çarkı deşifre edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 10'u yakalanırken, ele geçirilen dijital materyallerde otel organizasyonları, euro ve dolar üzerinden yapılan fuhuş pazarlıkları ile uyuşturucu mesajlaşmaları ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin deliller elde edildi.
Soruşturma kapsamında toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükselirken, 7 şüphelinin telefon şifresinin temin edildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler
|Ad Soyad
|Alper Kocatüfek
|Elifcan Uçak
|Atilla Yıldırım
|Tufan Bağcı
|Burçin Baysal
|Celal Aksoy
|Halil İbrahim Yavuz
|İsa Hastürk
|Mustafa Karlıdağ
|Deniz Karamercan
MESAJLARDAN FUHUŞ PAZARLIKLARI ÇIKTI
Operasyon kapsamında ele geçirilen ve incelemeye alınan bazı dijital materyallerde, fuhuş organizasyonuna ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıktı.
Mesajlarda kadınlara ait fotoğrafların paylaşıldığı, müşteri ile kadınların buluşturulmasına yönelik görüşmeler yapıldığı, saatlik ve gecelik ücretlerin konuşulduğu görüldü.
Yazışmalardan birinde "1 bayan 8000 + taksi" ifadesinin ardından Ankara'daki bir site için saat 22.00'ye randevu oluşturulduğu görüldü.
Bir başka konuşmada ise "3 saat 12.000 + taksi kişi başı" mesajının ardından konum bilgisi paylaşıldı.
Dijital materyallerde ayrıca "2 saat 8000 + taksi", "gecelik 15.000 + taksi kişi başı", "1 bayan 400 Euro + taksi" ve "1 bayan 200 Euro 2 saat taksi dahil" şeklinde ücret tarifelerinin konuşulduğu mesajlar yer aldı.