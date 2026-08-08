Başsavcılık harekete geçti! Turhan Çömez'in Sincan iddiasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında, Sincan 1 Nolu Cezaevi’nde isyan çıktığına ilişkin açıklamaları nedeniyle ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, çerçeve yasanın Adalet Komisyonu'ndan geçmesinin ardından Sincan Cezaevi'nde isyan çıktığını iddia etti. Çömez'in bu açıklamaları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çömez hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"28. Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."