Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir sürücünün diğer sürücüye saldırdığı ve testereyle tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada bir sürücünün diğer sürücüye testereyle saldırdığı anlar araç kamerasına yansıdı. Olay sonrası taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan A.H.Ş. (40), oto yıkamadan çıkan bir araca yol verdi.

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sırada M.A.K.'nin kullandığı otomobilin geri manevra yaparak yol üzerinde durduğu öne sürüldü. Bir süre bekleyen A.H.Ş., aracın hareket etmemesi üzerine korna çaldı. Ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre M.A.K., aracından inerek A.H.Ş.'ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında A.H.Ş.'nin aldığı yumruk darbesi sonucu dudağından yaralandığı belirtildi.

TESTEREYLE SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K. aracının bagajından aldığı testereyle yeniden saldırıya geçti. Araçta bulunan başka bir kişinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sona erdi.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananlar araç kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden A.H.Ş., M.A.K.'nin kendisini darbedip tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. M.A.K. de A.H.Ş.'nin kendisine hakaret ettiğini ve küfür ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.