Kayseri'de kanlı kavga! 16 yaşındaki çocuk yüzünden bıçaklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk çıkan bıçaklı kavgada yüzünden yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, polis ekiplerine mukavemet gösteren ve gözaltına alınacaklarını anlayınca kaçmaya çalışan 2 şüpheli, nefes kesen kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Kayseri'de gece saatlerinde yaşanan bıçaklı kavga paniğe neden oldu. Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi'nde çıkan tartışma kısa sürede kanlı kavgaya dönüştü.

YÜZÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

İddiaya göre A.Ö. (16) ile A.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmada A.Y., yanında bulunan bıçakla 16 yaşındaki çocuğu yüzünden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise kullandığı bıçağı olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

POLİSE MUKAVEMET GÖSTERDİLER

Olay sırasında kavgayla bağlantıları bulunmadığı belirtilen Y.P. (22), N.Ö. (22), Y.Ö. (21) ve C.K. (20), polis ekiplerine mukavemet göstererek görevlerini yapmalarını zorlaştırdı.

KOVALAMACA KAMERAYA YANSIDI

Gözaltına alınacaklarını anlayan Y.P. ile C.K., yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kısa süren takibi sonucu iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Nefes kesen kovalamaca anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.