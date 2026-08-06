Emlak vergisinde hesaplar değişti: Konutların metrekare maliyetleri yeniden belirlendi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Emlak vergisine esas olmak üzere 2027 yılı için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Meskenlerde metrekare maliyetleri inşaat sınıfına göre 604,1 lira ile 27 bin 712,26 lira arasında değişecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 6 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yeniden belirlendi.
KONUTLARDA METREKARE MALİYETLERİ İNŞAAT TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞECEK
Yeni düzenlemeye göre mesken binalarında metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları inşaat sınıfına göre farklılık gösterecek.
|İnşaat sınıfı
|Metrekare maliyet bedeli
|Lüks inşaat
|12 bin 642,67 TL - 27 bin 712,26 TL
|Birinci sınıf inşaat
|5 bin 335,40 TL - 18 bin 532,07 TL
|İkinci sınıf inşaat
|3 bin 758,56 TL - 12 bin 555,79 TL
|Üçüncü sınıf inşaat
|Bin 269,61 TL - 8 bin 551,49 TL
|Basit inşaat
|604,10 TL - 3 bin 856,64 TL
Tebliğle ayrıca fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.