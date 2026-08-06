Emlak vergisinde hesaplar değişti: Konutların metrekare maliyetleri yeniden belirlendi

Emlak vergisine esas olmak üzere 2027 yılı için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Meskenlerde metrekare maliyetleri inşaat sınıfına göre 604,1 lira ile 27 bin 712,26 lira arasında değişecek.