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Trabzon turizminde yeni dönem: Kahire seferleri başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzon turizminde yeni dönem: Kahire seferleri başladı

Trabzon ile Mısır'ın başkenti Kahire arasında charter uçuşları başladı. İlk seferle 120 Mısırlı turist kente gelirken, 11 Ağustos'ta ise Tahran-Trabzon tarifeli uçuşlarının başlaması planlanıyor. Mısırlıların kente ilgisinin her geçen gün arttığını kaydeden Karaismailoğlu, "Bu yıl Trabzonspor'umuzun büyük transferi Muhammed Salah'ın da bordo-mavili formayı giymesiyle birlikte bu sayının çok daha yukarı tırmanacağını tahmin etmek zor değil." ifadesini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da turizmi 12 aya yaymak için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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Bu kapsamda Mısır'ın başkenti Kahire'den Trabzon'a ilk seferin dün gerçekleştirildiğini aktaran Karaismailoğlu, 120 Mısırlı ziyaretçinin aktarmasız uçuşla kente ulaştığını ifade etti.

Mısırlıların kente ilgisinin her geçen gün arttığını kaydeden Karaismailoğlu, "Bu yıl Trabzonspor'umuzun büyük transferi Muhammed Salah'ın da bordo-mavili formayı giymesiyle birlikte bu sayının çok daha yukarı tırmanacağını tahmin etmek zor değil." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde daha önce İranlı turizm acenteleriyle de görüşmeler yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kadimden beri çok iyi ilişkilerimizin olduğu İran ile bu görüşmelerin neticesinde 11 Ağustos'ta Tahran'dan Trabzon'a ilk tarifeli sefer gerçekleşecek. Salı ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleşecek olan seferler 23 Ekim'e kadar devam edecek. Talebe göre devam edebilecek seferler, iki ülkenin turizmine olumlu katkılar sağlayacaktır."

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