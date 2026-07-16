15 Temmuz gazileri Gabar'da petrol üretim tesisini gezdi!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10 yıl önce Türkiye'nin bağımsızlığı için meydanlara inenler, enerji bağımsızlığının sembol noktalarından 1850 metre rakımdaki Gabar'da enerji bağımsızlığı çalışmalarına yerinde şahit oldu. Gabar'daki üretim süreçlerini yerinde görme imkanı bulan gazilere, buradaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Ziyaret sırasında TEİAŞ çalışanı Yaşar Gücenmez, Gabar'da bulunmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bir zamanlar buranın ismi terörle anılıyordu. Şu anda petrol çıkarılıyor. Biz burayı televizyonlarda izliyorduk. Yerinde görmek çok önemli. Terörsüz Türkiye süreciyle petrolün de burada üretilmesi anlam taşıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin terörü bertaraf ederek petrol tesisleri inşa ettiğine dikkati çeken Kaan Şimşek, "Gurur duyduk. Bu yatırımları gazi arkadaşlarımızla birlikte halkımıza anlatıp devletimizin gücünü hissettirmeye çalışacağız." dedi. Kazım Yılmaz ise Türkiye'nin Gabar'daki çalışmalarından gurur duyduğunu vurgulayarak, "Halkımızın da bu çalışmaları görmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin 10 yıl önce 15 Temmuz gecesinde istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını belirterek, "10 yıl sonra o destanı yazan kahraman gazilerimiz, enerji bağımsızlığımızın sembolü Gabar'daydı. Bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünü çıkarıyor, şehitlerimizin adını verdiğimiz petrol kuyularımızda 7/24 kesintisiz üretim yapıyoruz. Gabar'da her varil petrol, yalnızca ekonomik bir değer değil, milletimizin iradesinin ve Tam Bağımsız Türkiye hedefimizin de eseridir." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, şehitlerimizin fedakarlığını, gazilerimizin onurlu direnişini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. İrade Bizim Zafer Bizim."

15 Temmuz ruhuyla enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda üretmeye, yatırım yapmaya ve Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceklerini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

Gabar, günlük 81 bin varillik petrol üretimiyle Türkiye'nin enerji arzına önemli katkı sağlıyor. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın üretim sahaları başta olmak üzere 7/24 esaslı yapılan üretim, ekonomik ve sosyal hayatı da dönüştürüyor.

Bölgede inşa edilen yol ağı 700 kilometreyi aşmış durumda. Zorlu arazi ve iklim koşullarının bulunduğu Gabar'da yol ağı, üretimin yanında bölgedeki yerleşim yerlerinin de istifadesine sunuluyor. Çoğunluğu bölge insanı olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı Gabar, çevre il ve ilçeler de düşünüldüğünde bir çekim merkezine dönüşüyor.