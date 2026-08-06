CHP'de bazı parti üyelerine yönelik inceleme süreci başlatıldı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, parti içindeki bazı isimlerin faaliyetleri, sosyal medya paylaşımları ve siyasi etkinliklere katılımlarının değerlendirildiğini açıkladı. Sarı, CHP'deki MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bazı kişilerin başka bir siyasi partiye hizmet eder şekilde pozisyon almasının ahlaki olmadığını ifade etti.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELENİYOR



CHP Sözcüsü Sarı, inceleme sürecine ilişkin, "Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışlarını, sosyal medya paylaşımlarını, başka bir partinin etkinliğinde yer alıp almadıklarını inceliyoruz. İncelemeler olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek" bilgisini paylaştı. Sarı, yürütülen çalışmanın ilçe, il ve Genel Merkez boyutunda devam ettiğini belirtti. Geçmişte Genel Merkez yöneticiliği yapan bazı isimlerle ilgili değerlendirmelerin de Genel Merkez yöneticileri tarafından yapıldığını aktardı.



"YENİ BİR İSTİFA YOK"



CHP Sözcüsü Sarı, partideki istifa sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Sarı, istifaların şu aşamada durma noktasına geldiğini belirterek, rakamsal bazda değerlendirilebilecek yeni bir istifa olmadığını söyledi. CHP Sözcüsü, son istifaların ağırlıklı olarak son 2 yılda partiye katılan isimlerden oluştuğunu ifade etti.



İNCELEME SONRASI DİSİPLİN SÜRECİ



Sarı'nın açıklamalarına göre, parti içindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından değerlendirilen isimlerle ilgili disiplin süreçleri gündeme gelecek.