Anadolu Otoyolu'nun Doğu İzmit ile Dilovası kavşakları arasında İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak, trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki Doğu İzmit ile Dilovası kavşakları arasındaki bölümde üstyapı onarım çalışmaları yapılacağı bildirildi. Çalışmaların 12 Ağustos 08.00'de başlayacağı ve 24 saat esasına göre yürütüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine gidenler, Anadolu Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergâhları kullanabilecektir. Çalışmalar esnasında, Doğu İzmit Kavşağı'ndan İstanbul yönüne otoyola girişler, Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan İstanbul yönüne bağlanan kol, Kandıra, Batı İzmit, Körfez ve Batı Hereke kavşaklarından otoyola girişler kapalı olacaktır."

Çalışmalar kapsamında gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı ve gerekli trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilen açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği vurgulandı.