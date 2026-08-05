Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortasında hasar süreci değişti

1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik sigortası düzenlemesiyle eksper atamaları merkezi dijital sistem üzerinden yapılacak, 40 bin TL'nin üzerindeki hasarlarda bağımsız eksper incelemesi zorunlu olacak. Değer kaybı tazminatı tek raporda hesaplanacak, muadil parça kullanımında araç sahibinin yazılı onayı aranacak. Ayrıca 1 Eylül'de hizmete başlayacak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile hasar süreçleri tek merkezden yürütülecek.

Trafik sigortasında yıllardır tartışılan birçok uygulama 1 Ağustos itibarıyla değişti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürürlüğe alınan yeni düzenleme eksper atamalarından değer kaybı tazminatına, araç onarımlarından hasar ihbar süreçlerine kadar birçok alanda yeni kurallar getirdi.

EKSPER ATAMALARI ARTIK DİJİTAL SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILACAK Yeni düzenlemeyle birlikte en dikkat çeken değişikliklerden biri eksper atamalarında yaşandı. Kaza sonrası hasarı inceleyecek eksperler artık sigorta şirketleri veya taraflar tarafından değil, merkezi dijital sistem üzerinden otomatik olarak belirlenecek. "Akıllı eksper ataması" olarak adlandırılan uygulamayla eksper seçiminde tarafsızlığın artırılması, süreçlerin hızlandırılması ve uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

40 BİN TL'NİN ÜZERİNDEKİ HASARLARDA EKSPER İNCELEMESİ ZORUNLU OLACAK Yeni düzenleme hasar tutarıyla ilgili önemli bir eşik de getirdi. Buna göre trafik sigortasında 40 bin lirayı aşan tüm hasar dosyalarında bağımsız eksper tarafından fiziki inceleme yapılması ve rapor hazırlanması zorunlu hale geldi. Bu uygulamayla hasar tespitlerinde farklı değerlendirmelerin önüne geçilmesi, onarım maliyetlerinin standartlaştırılması ve uyuşmazlıkların azaltılması hedefleniyor.

DEĞER KAYBI TAZMİNATI TEK RAPORDA HESAPLANACAK Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer değişiklik ise değer kaybı tazminatlarında yapıldı. Yeni sistemde vatandaşların değer kaybı ödemesi alabilmek için ayrıca başvuru yapmasına veya hukuki süreç başlatmasına gerek kalmayacak. Hasarı inceleyen eksper, aracın fiziksel zararını tespit ederken aynı zamanda oluşan değer kaybını da hesaplayacak. Böylece onarım bedeli ile değer kaybı tek raporda yer alacak ve tazminat süreci tek dosya üzerinden yürütülecek.