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Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortasında hasar süreci değişti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik sigortası düzenlemesiyle eksper atamaları merkezi dijital sistem üzerinden yapılacak, 40 bin TL'nin üzerindeki hasarlarda bağımsız eksper incelemesi zorunlu olacak. Değer kaybı tazminatı tek raporda hesaplanacak, muadil parça kullanımında araç sahibinin yazılı onayı aranacak. Ayrıca 1 Eylül'de hizmete başlayacak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile hasar süreçleri tek merkezden yürütülecek.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortasında hasar süreci değişti 1

Trafik sigortasında yıllardır tartışılan birçok uygulama 1 Ağustos itibarıyla değişti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürürlüğe alınan yeni düzenleme eksper atamalarından değer kaybı tazminatına, araç onarımlarından hasar ihbar süreçlerine kadar birçok alanda yeni kurallar getirdi.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortasında hasar süreci değişti 2

EKSPER ATAMALARI ARTIK DİJİTAL SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte en dikkat çeken değişikliklerden biri eksper atamalarında yaşandı. Kaza sonrası hasarı inceleyecek eksperler artık sigorta şirketleri veya taraflar tarafından değil, merkezi dijital sistem üzerinden otomatik olarak belirlenecek.

"Akıllı eksper ataması" olarak adlandırılan uygulamayla eksper seçiminde tarafsızlığın artırılması, süreçlerin hızlandırılması ve uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortasında hasar süreci değişti 3

40 BİN TL'NİN ÜZERİNDEKİ HASARLARDA EKSPER İNCELEMESİ ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenleme hasar tutarıyla ilgili önemli bir eşik de getirdi. Buna göre trafik sigortasında 40 bin lirayı aşan tüm hasar dosyalarında bağımsız eksper tarafından fiziki inceleme yapılması ve rapor hazırlanması zorunlu hale geldi.

Bu uygulamayla hasar tespitlerinde farklı değerlendirmelerin önüne geçilmesi, onarım maliyetlerinin standartlaştırılması ve uyuşmazlıkların azaltılması hedefleniyor.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortasında hasar süreci değişti 4

DEĞER KAYBI TAZMİNATI TEK RAPORDA HESAPLANACAK

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer değişiklik ise değer kaybı tazminatlarında yapıldı. Yeni sistemde vatandaşların değer kaybı ödemesi alabilmek için ayrıca başvuru yapmasına veya hukuki süreç başlatmasına gerek kalmayacak.

Hasarı inceleyen eksper, aracın fiziksel zararını tespit ederken aynı zamanda oluşan değer kaybını da hesaplayacak. Böylece onarım bedeli ile değer kaybı tek raporda yer alacak ve tazminat süreci tek dosya üzerinden yürütülecek.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortasında hasar süreci değişti 5

PARÇA DEĞİŞİMİNDE ARAÇ SAHİBİNİN YAZILI ONAYI GEREKECEK

Araç onarımlarında kullanılacak parçalar konusunda da yeni kurallar getirildi. Orijinal parçanın temin edilemediği veya kullanılamadığı durumlarda muadil ya da yeniden kullanılabilir parça takılabilmesi için araç sahibinin yazılı onayı zorunlu olacak. Bu düzenlemeyle araç sahiplerinin onarım sürecindeki tercih haklarının korunması ve kullanılan parçalar konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Yapılan değişiklikler yalnızca zorunlu trafik sigortasını kapsamadı. Kasko poliçelerinde ağır hasar ve tam hasar dosyalarında görev alacak eksperler de merkezi otomasyon sistemi üzerinden atanacak. Böylece hem trafik hem de kasko hasar dosyalarında aynı dijital atama sistemi kullanılacak.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortasında hasar süreci değişti 6

HASAR İHBARINDA TEK MERKEZ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sistemin bir diğer önemli yeniliği ise Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) olacak. "Alo 193 Sigorta Hasar, İhbar ve Şikayet Hattı" adıyla hizmet verecek merkez 1 Eylül itibarıyla faaliyete başlayacak. Vatandaşlar bu hat üzerinden trafik ve kasko hasar ihbarlarını tek merkezden gerçekleştirebilecek, süreç hakkında bilgi alabilecek ve şikayetlerini iletebilecek. Yeni yapıyla birlikte hasar yönetiminde koordinasyonun artırılması ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortasında hasar süreci değişti 7

KAZA YERİNİ TERK EDEN SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ SORUMLULUK

Yeni düzenleme kaza sonrası sürücülerin sorumluluklarını da artırdı. Maddi veya bedeni hasarlı trafik kazalarında haklı bir gerekçe olmaksızın olay yerini terk eden sürücüler artık yalnızca idari yaptırımlarla değil, mali sonuçlarla da karşılaşacak. Kaza tespit tutanağının düzenlenememesi veya alkol kontrolünün yapılamaması nedeniyle sigorta şirketinin ödediği tazminatlar olay yerini terk eden sigortalıya rücu edilerek geri tahsil edilebilecek.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortasında hasar süreci değişti 8

YENİ DÜZENLEMEDE ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER

  • Akıllı eksper ataması zorunlu hale geldi.
  • 40 bin TL üzerindeki hasarlarda fiziki eksper incelemesi yapılacak.
  • Değer kaybı için ayrı başvuru şartı kaldırıldı.
  • Değer kaybı ve onarım bedeli aynı raporda hesaplanacak.
  • Muadil parça kullanımında araç sahibinin yazılı onayı gerekecek.
  • Kasko ağır hasar dosyalarında da otomatik eksper sistemi uygulanacak.
  • Kaza yerini terk eden sürücülere sigorta şirketi rücu edebilecek.
  • Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül'de hizmete başlayacak.
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