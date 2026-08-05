Üsküdar Belediye başkan vekili seçimi için yapılan üçüncü tur oylamada, 6 CHP’li belediye meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e oy verdiği öğrenildi. Dördüncü tur öncesinde verilen arada ise Yeni Partililerin CHP’li meclis üyelerine saldırdığı ve arbede yaşandığı bildirildi.

Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek olan başkan vekilinin belirlenmesi seçim başladı. Bir ve ikinci turda CHP'nin adayı önde bitirdi. Üçüncü tur oylaması sonunda gerginlik yaşandı.

İlk iki turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya önde çıkarken, üçüncü turda geçerli ve geçersiz oylar üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti grubu seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti. Oturumu yöneten divan sonuca itiraz ederek üçüncü turu bitirdi ve dördüncü tura geçilmeden önce 10 dakika ara verdi. Arada ise Yeni Partililerin CHP'li meclis üyelerine saldırdığı ve arbede yaşandığı öğrenildi.