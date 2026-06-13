İletişim Başkanlığı'ndan yapay zeka hamlesi! Burhanettin Duran duyurdu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yapay zekâ alanında hayata geçirdiği projeleri kamuoyuyla paylaştı. Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teknoloji ve dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda, yerli ve güvenli bir yapay zekâ ekosistemi inşa ettiklerini ifade etti.

Bu kapsamda kurum bünyesinde kendi GPU sunucuları ve altyapısıyla bağımsız bir yapay zekâ mimarisi kurulduğunu belirten Duran, verilerin kurum içinde güvenli şekilde işlendiğini kaydetti. İnternete kapalı yerli büyük dil modeli (LLM) ve görsel dil modeli (VLM) sistemlerinin kuruma özel olarak devreye alındığını aktaran Duran, hassas verilerin güvenli biçimde kullanılabildiğini vurguladı.

Duran, personelin kullanımına sunulan kapalı devre yapay zekâ platformu "CibGPT" ile yazılım geliştirme süreçlerini hızlandıran "İlgen" adlı kodlama ajanının da hizmete alındığını açıkladı. Ayrıca "ULAK" sistemi sayesinde eski nesil yazılımlarla doğal dil üzerinden iletişim kurulabildiğini ve kullanıcı dostu veritabanı altyapılarının oluşturulduğunu ifade etti.