İletişim Başkanlığı'ndan yapay zeka hamlesi! Burhanettin Duran duyurdu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zekâ ekosistemi kurulduğunu açıkladı. Duran, veri güvenliği ve teknolojik bağımsızlığı esas alan projelerle kamu sektörüne örnek bir model oluşturduklarını belirtti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yapay zekâ alanında hayata geçirdiği projeleri kamuoyuyla paylaştı. Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teknoloji ve dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda, yerli ve güvenli bir yapay zekâ ekosistemi inşa ettiklerini ifade etti.
Bu kapsamda kurum bünyesinde kendi GPU sunucuları ve altyapısıyla bağımsız bir yapay zekâ mimarisi kurulduğunu belirten Duran, verilerin kurum içinde güvenli şekilde işlendiğini kaydetti. İnternete kapalı yerli büyük dil modeli (LLM) ve görsel dil modeli (VLM) sistemlerinin kuruma özel olarak devreye alındığını aktaran Duran, hassas verilerin güvenli biçimde kullanılabildiğini vurguladı.
Duran, personelin kullanımına sunulan kapalı devre yapay zekâ platformu "CibGPT" ile yazılım geliştirme süreçlerini hızlandıran "İlgen" adlı kodlama ajanının da hizmete alındığını açıkladı. Ayrıca "ULAK" sistemi sayesinde eski nesil yazılımlarla doğal dil üzerinden iletişim kurulabildiğini ve kullanıcı dostu veritabanı altyapılarının oluşturulduğunu ifade etti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zekâ ekosistemi inşa ettik. Veri güvenliğini, teknolojik bağımsızlığı ve kurumsal verimliliği merkeze alan bu dönüşümle, kamu sektöründe yapay zekâ kullanımına yönelik öncü ve örnek bir model ortaya koyduk.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teknoloji, dijital dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve yapay zekâyı kamu yararına etkin şekilde kullanan güçlü bir ekosistem oluşturmak için önemli projeleri hayata geçirdik.
- Kendi GPU sunucularımız ve altyapımızla bağımsız bir yapay zekâ mimarisi kurduk; verilerimiz kurum içinde ve güvende kaldı.
- İnternete kapalı yerli LLM ve VLM modellerini kuruma özel ince ayarlarla devreye aldık; hassas veriler güvenle işlendi.
- Personelimiz için kapalı devre yapay zekâ platformu "CibGPT"yi geliştirdik.
- Yazılım süreçlerimizi hızlandıran kodlama ajanı "İlgen"i hayata geçirdik.
- Eski sistemlerle doğal dilde konuşmayı sağlayan "ULAK" ile teknik olmayan kullanıcının konuşabildiği modern veritabanları inşaa ettik.
- VLM tabanlı video üretim sistemleriyle çok dilli, ölçeklenebilir içerik üretimine geçtik.
- Uluslararası medya takibini yapay zekâ ile güçlendirdik; risk, kriz ve gündem analizinde hız ve isabet kazandık.
- CİMER süreçlerinde yapay zekâyı başvuruları sınıflandırmak ve verileri anlamlı içgörülere dönüştürmek için kullandık.
- Hugging Face'te kurumsal hesabımızı açıp veri setlerimizi paylaşarak açık ekosisteme katkı sunduk.
- Tüm yayınlarımızı blokzincir üzerinde güvence altına alarak şeffaf ve değiştirilemez bir arşiv oluşturduk.
- Kamu kurumlarına entegrasyon rehberleri göndererek bu dönüşümü devlet geneline taşıdık.
- Üretken, şeffaf, güvenli ve insan odaklı yapay zekâ ile geleceği inşa ediyoruz."