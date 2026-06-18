Dilan Polat'a bir şok daha: Dijital iletişimi tamamen kesildi

Yapılan değerlendirmelerde, Polat'ın anlık konum ve lüks yaşam paylaşımlarının hem kendisinin hem de çevresindekilerin güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye attığı sonucuna varıldı. Bu gerekçeyle mahkeme, Dilan Polat'ın Instagram, TikTok, YouTube ve Facebook dahil olmak üzere tüm platformlardaki aktif hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.