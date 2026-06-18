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Dilan Polat'a bir şok daha: Dijital iletişimi tamamen kesildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yakın koruması Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle ana hesabına erişim engeli getirilen Dilan Polat, "B planı" olarak devreye aldığı yedek hesabında da aradığını bulamadı. Fenomen ismin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Dilan Polat'a bir şok daha: Dijital iletişimi tamamen kesildi 1

Güzellik merkezi sektöründeki girişimleriyle başlayan, ardından eşi Engin Polat ile birlikte sergiledikleri şaşaalı yaşam tarzıyla dev bir sosyal medya imparatorluğuna dönüşen Dilan Polat, kariyerinin en zorlu günlerini yaşıyor.

Dilan Polat'a bir şok daha: Dijital iletişimi tamamen kesildi 2

Geçtiğimiz yıllarda kara para aklama ve vergi usulsüzlüğü iddialarıyla başlayan hukuki süreç, geçtiğimiz haftalarda yaşanan acı bir olayla bambaşka bir boyuta taşındı.

Dilan Polat'a bir şok daha: Dijital iletişimi tamamen kesildi 3

GÜVENLİK RİSKİ, ERİŞİM ENGELİNİ TETİKLEDİ

Polat ailesinin yakın koruması Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı. Bu vahim olayın ardından adli makamlar, ailenin sosyal medya paylaşımlarının güvenlik üzerindeki etkisini mercek altına aldı.

Dilan Polat'a bir şok daha: Dijital iletişimi tamamen kesildi 4

Yapılan değerlendirmelerde, Polat'ın anlık konum ve lüks yaşam paylaşımlarının hem kendisinin hem de çevresindekilerin güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye attığı sonucuna varıldı. Bu gerekçeyle mahkeme, Dilan Polat'ın Instagram, TikTok, YouTube ve Facebook dahil olmak üzere tüm platformlardaki aktif hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Dilan Polat'a bir şok daha: Dijital iletişimi tamamen kesildi 5

YEDEK HESAP HAMLESİ DE SONUÇSUZ KALDI

Erişim engelinin ardından ana hesabını kaybeden Dilan Polat, kısa bir süre sonra yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan yedek hesabını aktif hale getirerek paylaşımlarına devam etmeye çalışmıştı. Ancak Dilan Polat'ın B planı da işlemedi.

Dilan Polat'a bir şok daha: Dijital iletişimi tamamen kesildi 6

"dilanpolatyedek" kullanıcı adını "dilanpolat_tr" olarak değiştirdiği görülen ünlü isme sosyal medyada tepki yağdı.

Polat'ın; yedek hesabı, TikTok, Facebook ve YouTube kanalları da dahil olmak üzere tüm aktif platformları resmi kararla erişime engellendi.

Dilan Polat'a bir şok daha: Dijital iletişimi tamamen kesildi 7

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran avukat Melih Demirer, yasal kararın detaylarını şu sözlerle duyurdu:

"Dilan Polat'ın yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan yedek Instagram hesabı başta olmak üzere TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına erişim engeli kararı verilmiştir. Alınan bu resmi karar, çok kısa bir süre içerisinde ilgili küresel sosyal medya platformlarının merkezlerine bildirilecek ve hesaplar tamamen dış dünyaya kapatılacaktır."

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