Aksaray'da 8 katlı apartmanın 7. katındaki stüdyo dairenin camından aşağıya atlamak isteyen genç kadın, yürekleri ağza getirdi. İçerideki şahsın müdahalesiyle son anda ayaklarından tutularak yakalanan kadın güçlükle içeriye alındı. Kadının baş aşağı asılı kaldığı korku dolu anlar anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki stüdyo dairede yaşandı. İddiaya göre, İlknur S. (29) daire penceresinde intihar girişiminde bulunarak aşağıya atlamak istedi. Aynı dairede bulunan bir kişi, genç kadının atlamaya çalıştığını görünce son anda yaptığı hamleyle kadını ayaklarından tutarak yakaladı. 7. kattaki camda baş aşağı asılı olarak ayaklarından yakalanan kadın yürekleri ağza getirdi.

Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bazı vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla o onları görüntüledi. Genç kadın yukarıya çekilmek suretiyle camdan içeriye alınırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.