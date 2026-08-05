Ankara'da kan donduran cinayet! 6 şüpheli yakalandı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında bulunan Gülay Akgün M.'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran gerçek ortaya çıktı. Olayın kaza değil cinayet olduğu belirlenirken, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda cinayet zanlısı ile ona yardım ettiği değerlendirilen toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.
İmrahor Deresi yakınlarında 30 Temmuz'da yol kenarında bulunan ve Gülay Akgün M'ye ait olduğu tespit edilen cesede ilişkin yürütülen çalışmada olayın cinayet olduğu belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli K.A'yı düzenlenen operasyonla Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gözaltına aldı.
Operasyonda A.A, S.D, F.B, C.Y. ve K.Y. ise "suçluyu kayırma" suçundan yakalandı.
İşlemleri tamamlanan K.Y'nin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
K.A'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.