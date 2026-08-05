Ankara'da kan donduran cinayet! 6 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında bulunan Gülay Akgün M.'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran gerçek ortaya çıktı. Olayın kaza değil cinayet olduğu belirlenirken, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda cinayet zanlısı ile ona yardım ettiği değerlendirilen toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.