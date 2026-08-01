Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılmasının suçluların adalet önünde hesap vermesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve vatandaşların hukuk sistemine olan güveninin güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kamuoyunda uzun yıllardır gündemde bulunan iki dosyanın aydınlatıldığını duyurdu.

BANDIRMA'DAKİ DOSYA YENİDEN İNCELENDİ

Paylaşıma göre, 10 Mayıs 2009'da Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada bebeğin annesi daha önce tespit edilerek yargılanmış ve 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Ancak bebeğin babasının kimliği uzun yıllar belirlenememişti.

Dosyanın yeniden ele alınmasının ardından poşet üzerinde yapılan incelemede şüpheli U.C.'ye ait parmak izi tespit edildi. Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumunun DNA incelemesi sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi.

Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan U.C., "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.