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Faili meçhul cinayetler bir bir çözülüyor! Bebeğin katili babası çıktı! Eyyüp Özbadem cinayetinde kamera kayıtları mı silindi?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Faili meçhul cinayetler bir bir çözülüyor! Bebeğin katili babası çıktı! Eyyüp Özbadem cinayetinde kamera kayıtları mı silindi?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin ölümüyle ilgili dosya ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde Eyyüp Özbadem'in öldürülmesine ilişkin soruşturmanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, her iki dosyada da yeni deliller doğrultusunda adli işlemlerin tamamlandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kamuoyunda uzun yıllardır gündemde bulunan iki dosyanın aydınlatıldığını duyurdu.

Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılmasının suçluların adalet önünde hesap vermesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve vatandaşların hukuk sistemine olan güveninin güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Faili meçhul cinayetler bir bir çözülüyor! Bebeğin katili babası çıktı! Eyyüp Özbadem cinayetinde kamera kayıtları mı silindi? - 1

BANDIRMA'DAKİ DOSYA YENİDEN İNCELENDİ

Paylaşıma göre, 10 Mayıs 2009'da Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada bebeğin annesi daha önce tespit edilerek yargılanmış ve 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Ancak bebeğin babasının kimliği uzun yıllar belirlenememişti.

Dosyanın yeniden ele alınmasının ardından poşet üzerinde yapılan incelemede şüpheli U.C.'ye ait parmak izi tespit edildi. Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumunun DNA incelemesi sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi.

Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan U.C., "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

BEBEK CİNAYETİNİN PERDE ARKASI

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 Mayıs 2009'da çöp konteynerinde ölü bulunan kız bebeğe ilişkin soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Dosyanın yeniden incelenmesi sonucunda biyolojik baba olduğu belirlenen Ufuk Cirit, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayın ardından yürütülen ilk soruşturmada bebeğin beze sarılı halde poşete konulduğu, cesedin çürümüş durumda bulunduğu ve göbek kordonunun düzensiz kesildiği tespit edildi. İlk incelemeler doğumun sağlık kuruluşunda gerçekleşmediğini ortaya koydu.

Faili meçhul cinayetler bir bir çözülüyor! Bebeğin katili babası çıktı! Eyyüp Özbadem cinayetinde kamera kayıtları mı silindi? - 2

ANNE HAKKINDA HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Soruşturmayı yürüten ekipler, bebeğin annesinin Duygu Taşkıran olduğunu belirledi. Taşkıran ifadesinde bebeğin kendisine ait olduğunu, doğumun ardından bebeği çöp konteynerine bıraktığını söyledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesinde de Taşkıran'ın bebeğin biyolojik annesi olduğu yüzde 99,99 ihtimalle tespit edildi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava sonucunda Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi, Duygu Taşkıran'ı Türk Ceza Kanunu'nun 83/3 maddesi kapsamında 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

POŞETTEKİ PARMAK İZİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda dosya yeniden ele alındı. İncelemelerde, bebeğin bulunduğu poşet üzerinde Ufuk Cirit'e ait olduğu belirlenen parmak izi tespit edildi. Faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi kapsamında birçok eski soruşturmanın yeniden değerlendirildiği açıklanmıştı. Cezaevi ziyaret kayıtlarında da Ufuk Cirit'in, hükümlü Duygu Kavunluk'u birçok kez ziyaret ettiği belirlendi. Bunun üzerine yeniden ifadesi alınan Duygu Kavunluk, bebeğin biyolojik babasının Ufuk Cirit olduğunu beyan etti.

Faili meçhul cinayetler bir bir çözülüyor! Bebeğin katili babası çıktı! Eyyüp Özbadem cinayetinde kamera kayıtları mı silindi? - 3

DNA RAPORU BİYOLOJİK BABAYI ORTAYA KOYDU

Şüpheli Ufuk Cirit'ten alınan örneklerle bebekten alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu hazırlanan Adli Tıp raporunda, Cirit'in yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik babası olduğu bildirildi.

Toplanan yeni deliller doğrultusunda Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

CEYHAN'DAKİ CİNAYET DOSYASINDA YENİ GELİŞME

2022 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eyyüp Özbadem'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yeniden yürütülen incelemeler sonucunda 5 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alındı. Soruşturmada HTS ve baz kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal raporlar ile tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

Eyyüp ÖzbademEyyüp Özbadem

YENİDEN İNCELENEN DELİLLER DOSYAYI AÇTI

Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde Hanefi Arslan'ın eylemi azmettirdiği, Barış Girişkin ile Serhat Bayrak'ın motosiklet kullanarak kasten öldürme suçunu birlikte işledikleri yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi. Mustafa Arslanalı'nın olay öncesi ve sonrasında yardım ettiği, Olcay Karakuş'un yer temin ettiği yönünde değerlendirme yapıldı. Bu tespitler HTS kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar ve tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi.

KAMERA KAYITLARININ SİLİNDİĞİ İDDİASI

Soruşturmayı yürüten birimler, Mahmut Özalkan ile Umut Özalkan'ın olay gününe ilişkin kamera kayıtlarını silerek suç delillerini gizlediklerini tespit ettiklerini bildirdi. Bu iki şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Faili meçhul cinayetler bir bir çözülüyor! Bebeğin katili babası çıktı! Eyyüp Özbadem cinayetinde kamera kayıtları mı silindi? - 4

7 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

29 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında Hanefi Arslan, Mustafa Arslanalı ve Mahmut Özalkan yakalandı. Umut Özalkan ise emniyete teslim oldu. Cezaevinde bulunan diğer şüphelilerle birlikte ifadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ceyhan Sulh Ceza Hakimliğince Hanefi Arslan, Barış Girişkin, Serhat Bayrak, Olcay Karakuş ve Mustafa Arslanalı'nın tutuklanmasına karar verildi. Mahmut Özalkan ile Umut Özalkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Dosyaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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