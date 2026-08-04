Yeni Parti'nin "seçimi kazandık" algısı anketlerde balon gibi patladı! AK Parti açık farkla zirvede! İşte son seçim anketindeki çarpıcı sonuçlar
Muhalefet ile Yeni Parti'nin kamuoyunda oluşturmaya çalıştığı "seçimi kazandık" ve "iktidar değişti" söylemleri, son kamuoyu araştırmalarındaki verilerle örtüşmedi. Betimar'ın son anketinde AK Parti yüzde 35,8 oy oranıyla ilk sıradaki yerini korurken, Yeni Parti yüzde 19,3'te kaldı. Optimar'ın araştırması da benzer bir tablo ortaya koyarak AK Parti'nin liderliğini sürdürdüğünü gösterdi.
Muhalefet cephesi ile yeni kurulan Yeni Parti'nin "iktidar değişti" ve "seçimi kazandık" söylemleri üzerinden oluşturmaya çalıştığı siyasi atmosferin, kamuoyu araştırmalarındaki verilerle örtüşmediği görülüyor.
ANKETLER FARKLI TABLO ORTAYA KOYDU: AK PARTİ İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Yayımlanan son kamuoyu araştırmaları, AK Parti'nin seçmenin en çok destek verdiği parti olmayı sürdürdüğünü ortaya koyarken, Yeni Parti için oluşturulan yüksek beklentilerin anketlere aynı ölçüde yansımadığına işaret etti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de köşe yazısında, erken zafer söylemlerinin sahadaki verilerle desteklenmediğini belirterek, AK Parti'nin birinci parti konumunu koruduğunu değerlendirdi.
İşte Mahmut Övür'ün köşe yazısı...
"CAN ÇIKMAYINCA HUY ÇIKMAZ"
Siyasette öyle bir Yeni Parti (YP) rüzgârı estiriliyor ki, sanki yarın seçim olsa iktidar olacaklar. Daha parti teşkilatları bile kurulmuş değil. Geride bıraktıkları CHP'nin nasıl bir siyaset izleyeceği de belirsiz. Buna rağmen müthiş bir "ver coşkuyu" havası yaşanıyor. Ortada adı dışında yeni bir siyaset, ezber bozan bir çıkış da yok.
Halk arasında, "Can çıkmayınca huy çıkmaz" denir ya, tam öyle bir durum. Tıpkı 2023 seçimleri öncesinde "Yüzde 60'la kazanıyoruz" dedikleri gibi... Oysa daha yeni kavgalı bir ayrılık yaşayan, belediye kaynaklı ağır "yolsuzluk" yükü taşıyan bir parti için zafer naraları atmak da, "Dağ fare doğurdu" demek de çok erken...