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Yeni Parti'nin "seçimi kazandık" algısı anketlerde balon gibi patladı! AK Parti açık farkla zirvede! İşte son seçim anketindeki çarpıcı sonuçlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Parti'nin "seçimi kazandık" algısı anketlerde balon gibi patladı! AK Parti açık farkla zirvede! İşte son seçim anketindeki çarpıcı sonuçlar

Muhalefet ile Yeni Parti'nin kamuoyunda oluşturmaya çalıştığı "seçimi kazandık" ve "iktidar değişti" söylemleri, son kamuoyu araştırmalarındaki verilerle örtüşmedi. Betimar'ın son anketinde AK Parti yüzde 35,8 oy oranıyla ilk sıradaki yerini korurken, Yeni Parti yüzde 19,3'te kaldı. Optimar'ın araştırması da benzer bir tablo ortaya koyarak AK Parti'nin liderliğini sürdürdüğünü gösterdi.

Muhalefet cephesi ile yeni kurulan Yeni Parti'nin "iktidar değişti" ve "seçimi kazandık" söylemleri üzerinden oluşturmaya çalıştığı siyasi atmosferin, kamuoyu araştırmalarındaki verilerle örtüşmediği görülüyor.

Muhalefetin ʺiktidar değiştiʺ söylemi, son anket sonuçlarıyla yeniden tartışma konusu oldu. (AA)Muhalefetin ʺiktidar değiştiʺ söylemi, son anket sonuçlarıyla yeniden tartışma konusu oldu. (AA)

ANKETLER FARKLI TABLO ORTAYA KOYDU: AK PARTİ İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Yayımlanan son kamuoyu araştırmaları, AK Parti'nin seçmenin en çok destek verdiği parti olmayı sürdürdüğünü ortaya koyarken, Yeni Parti için oluşturulan yüksek beklentilerin anketlere aynı ölçüde yansımadığına işaret etti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de köşe yazısında, erken zafer söylemlerinin sahadaki verilerle desteklenmediğini belirterek, AK Parti'nin birinci parti konumunu koruduğunu değerlendirdi.

Betimar Araştırması'na göre AK Parti, yüzde 35,8 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. (AA)Betimar Araştırması'na göre AK Parti, yüzde 35,8 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. (AA)

İşte Mahmut Övür'ün köşe yazısı...

"CAN ÇIKMAYINCA HUY ÇIKMAZ"

Siyasette öyle bir Yeni Parti (YP) rüzgârı estiriliyor ki, sanki yarın seçim olsa iktidar olacaklar. Daha parti teşkilatları bile kurulmuş değil. Geride bıraktıkları CHP'nin nasıl bir siyaset izleyeceği de belirsiz. Buna rağmen müthiş bir "ver coşkuyu" havası yaşanıyor. Ortada adı dışında yeni bir siyaset, ezber bozan bir çıkış da yok.

Halk arasında, "Can çıkmayınca huy çıkmaz" denir ya, tam öyle bir durum. Tıpkı 2023 seçimleri öncesinde "Yüzde 60'la kazanıyoruz" dedikleri gibi... Oysa daha yeni kavgalı bir ayrılık yaşayan, belediye kaynaklı ağır "yolsuzluk" yükü taşıyan bir parti için zafer naraları atmak da, "Dağ fare doğurdu" demek de çok erken...

Yeni Parti, araştırmada yüzde 19,3 ile ikinci sıraya yerleşti. (AA)Yeni Parti, araştırmada yüzde 19,3 ile ikinci sıraya yerleşti. (AA)

OYLAR KARPUZ GİBİ İKİYE Mİ BÖLÜNECEK?

Buna rağmen yine de CHP gibi yüz yıllık bir partiden ayrılan ve daha çok milletvekilini peşinden sürükleyen Yeni Parti'nin anketlerdeki durumu merak edildi. Acaba denildiği gibi YP yüzde 35-40'larda mıydı yoksa bırakıp gittikleri CHP'yle oyları karpuz gibi ikiye mi bölünmüştü?

ANKET SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI: AK PARTİ BİRİNCİ

Birkaç araştırmaya baktım, Optimar Araştırma hariç hiçbirinde bu sonuçlar yoktu. Çok merak edildiği için bugünlerde neredeyse bütün araştırma şirketleri bu konuya öncelik vermiş.

İLK ANKET BETİMAR'DAN: AK PARTİ YÜZDE 35.8 İLE ZİRVEDE

İlk dikkat çeken araştırma Betimar'dan geldi. 2023 seçimlerini neredeyse sıfır hata payıyla bilen Betimar Başkanı Gürkan Duman, 22-26 Temmuz arasında 26 ilde 3 bin kişiyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

Sıra Parti Oy Oranı (%)
🥇 1 AK Parti 35,8
🥈 2 Yeni Parti 19,3
🟦 4 CHP 9,4

Doğrusu ekonomideki negatif duruma rağmen AK Parti'nin birinciliğe dönüşü şaşırtıcı değil. Ülke yönetimi söz konusu olduğunda seçmen sadece "cebine" bakmaz, güven veren lidere, ülkenin küresel ve bölgesel pozisyonuna ve savunma direncine bakar.

Kararsız seçmenlerin dağıtılmasıyla oluşan tabloda AK Parti zirvedeki yerini korudu. (AA)Kararsız seçmenlerin dağıtılmasıyla oluşan tabloda AK Parti zirvedeki yerini korudu. (AA)

"KÜÇÜMSENECEK BİR OY DEĞİL AMA..."

Yeni Parti'nin yüzde 19'larda olması biraz abarttıkları için hayal kırıklığı yaşatabilir ama onca belediye eksenli iddiaya ve kavgalı görüntüye rağmen bu oyu almaları da küçümsenecek gibi değil.

Aynı şey CHP için de geçerli. Artık bitti denilen ve müthiş bir medya saldırısına uğrayan CHP'nin yüzde 9 oyla varlığını sürdürmesi kimseyi şaşırtmasa da terk edenleri bir hayli şaşırtmıştır. MHP ve DEM Parti ise yüzde 8.8 oranıyla önümüzdeki sürecin vazgeçilmez iki aktörü olmayı sürdürüyor.

OPTİMAR ANKETİNE DE AK PARTİ İMZASI

Son yıllardaki birçok seçimde başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Optimar Araştırma'nın 20-30 Temmuz arasında yaptığı anket sonuçları ise diğerlerinden bir hayli farklı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bu farkı CHP logosuna ve seçmen hafızasında yerine bağlıyor. Bu araştırmaya göre oy dağılımı şöyle:

ʺBu pazar seçim olsaʺ sorusuna verilen yanıtlar siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. (ahaber.com.tr)ʺBu pazar seçim olsaʺ sorusuna verilen yanıtlar siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. (ahaber.com.tr)

Bu iki anket CHP'den ayrılan Yeni Parti'nin işinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Yeni Parti'yi kuran ekip, yaşadıkları birçok şeyi Başkan Erdoğan'ın yolculuğuna benzetmeye çalışsa da olmuyor, olmaz da. Atalarımız boşuna dememiş: "Karga bülbülü taklit edeyim derken ötmeyi unutmuş..."

Son seçim anketleri ne diyor?Son seçim anketleri ne diyor? SON SEÇİM ANKETLERİ NE DİYOR?

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