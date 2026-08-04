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MİT Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da Libyalı yetkililerle görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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MİT Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da Libyalı yetkililerle görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'daki son gelişmeler, Türkiye-Libya iş birliğinin güçlendirilmesi ve ülkede güvenlik ile istikrarın korunmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe'yi kabul etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde Libya'daki son durum, Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesine yönelik adımlar ve ülkede istikrarın korunmasına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ VURGULANDI
Libyalı yetkililer, görüşmelerde Türkiye'nin Libya'da üstlendiği yapıcı rolü takdir ettiklerini ifade etti.

Kalın ise Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrarın korunmasına verdiği desteğin devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin, Libya'nın birliği ile doğu ve batıdaki yönetimlerin tek çatı altında birleşmesine yönelik süreci desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

İÇİŞLERİ BAKANI TRABLUSİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
MİT Başkanı Kalın, Ankara temasları kapsamında Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile de bir araya geldi.

Görüşmede Libya'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılabilecek ilave adımlar ele alındı.

Trablusi, Türkiye'nin Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kalın da Türkiye'nin Libya'nın güvenliği ve kalkınmasına desteğini sürdüreceğini ifade etti. Kalın ayrıca Türkiye'nin Libya ve Kuzey Afrika'da terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele konularında yakın iş birliğini sürdüreceğini kaydetti.

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