MİT Başkanı Kalın'dan Mısır’da önemli temaslar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Mısır’ın başkenti Kahire’de Hamas liderleri Halid Meşal, Halil el-Hayya ve Muhammed Hasan ile görüştü.