FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası! "Mahrem imam" bağlantıları ortaya çıktı
Adana'da FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan meslekten ihraç eski polis E.B. hakkında karar verildi. Savcılık mütalaasında sanığın "himmet" adı altında örgüte finansal destek sağladığı, sohbet toplantılarına katıldığı ve "mahrem imamlar" ile irtibatının bulunduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, E.B.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis E.B., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
SAVCI ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık E.B. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu belirtti.
6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI
E.B.'nin "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu anlatan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.
Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, E.B.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.