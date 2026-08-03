FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası! "Mahrem imam" bağlantıları ortaya çıktı

Adana'da FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan meslekten ihraç eski polis E.B. hakkında karar verildi. Savcılık mütalaasında sanığın "himmet" adı altında örgüte finansal destek sağladığı, sohbet toplantılarına katıldığı ve "mahrem imamlar" ile irtibatının bulunduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, E.B.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.