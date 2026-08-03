Cumhur İttifakı'ndan çözüm odaklı adım! Şehit yakınları ve gaziler için düzenleme TBMM'de

Vatan savunmasında canını ortaya koyan kahramanlar ile onların emanetleri için önemli bir adım atıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişletecek, sosyal ve ekonomik imkanlarını güçlendirecek kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Şehit ve gazi ailelerinin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Cumhur İttifakı tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu. GAZİLERE EVDE BAKIM DESTEĞİ VE YAŞAM STANDARDI DÜZENLEMESİ Meclis çatısı altında hazırlanan düzenlemenin ayrıntılarını paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Gazilerimizle ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz. Gazi ve vazife malullerine sağlanan evde bakım desteğini artırıyoruz. Böylelikle gazilerimizin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı. GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARINA YENİ HAKLAR 15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA YENİ DÜZENLEME Hain darbe girişimine karşı duran sivilleri ve kamu görevlilerini de kapsayan düzenlemeye ilişkin bilgi veren Gül, "15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimine karşı gözünü kırpmadan, canını ortaya koyarak kahramanca mücadele eden gazilerimize yönelik bir düzenlememiz var. Bu düzenlemeyle yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya malullük derecesi tespit edilmeyen gazilerimize aylık bağlanmasına ilişkin bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

ERBAŞ, ER VE KORUCULARIN MAAŞLARINA ARTIŞ Vatan nöbetindeki her bir ferdin hakkını koruma altına aldıklarını belirten Abdulhamit Gül, "Er gaziler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillere yönelik de bir düzenleme yapıyoruz. 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olan, bu vatan için canını ve bedenini ortaya koyarak gazi olan erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarını artırıyoruz." ifadelerini kullandı. YAŞ HADDİ 55'E ÇIKARILIYOR: HAK KAYBI SONA ERİYOR Beklenen yaş haddi düzenlemesine de değinen Gül, "Vazife ve harp malullerinde muayene için uygulanan yaş haddi 41 idi. Bu yaş haddini 55'e çıkarıyor ve yeniden düzenliyoruz. Böylece malullük derecesi ağırlaşan vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamadan aylıklarının artırılmasına imkân sağlıyoruz. Bu da özellikle talep edilen bir konuydu. Buna ilişkin düzenlemeyi de kanun teklifimize ekledik." dedi.