Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği 3 saatlik görüşmenin ardından adadan döndü.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temaslar sürüyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesinde İmralı Adası'na giden DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan'la görüşmesi tamamlandı.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na hareket etti.

Ziyaret, Terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen temaslar kapsamında gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ

Heyet ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol İmralı Adası'ndan döndü.

Heyetin dönüş yaptığı bilgisi farklı haber kaynaklarına da yansıdı.

ÇERÇEVE YASA ÖNCESİNDE KRİTİK TEMAS

Ziyaretin, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanarak bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesinde yapılması dikkati çekti.

Görüşmede sürece ilişkin son gelişmelerin ele alındığı değerlendiriliyor. Temasın içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

HEYET YARIN AÇIKLAMA YAPACAK

DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan'la gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntılarını yarın kamuoyuyla paylaşacak. Açıklamanın saati ve yapılacağı yere ilişkin henüz bilgi verilmedi.