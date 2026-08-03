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Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter

CHP yönetimi, eylül ayında başlatılması planlanan kongre takvimi öncesinde teşkilat yapısını yeniden düzenlemek için harekete geçti. Boş bulunan 8 il başkanlığına son atamaların bu hafta yapılması, ağustos boyunca ilçe örgütlerinde değişime gidilmesi ve Yeni Parti lehine çalıştığı öne sürülen bazı isimler hakkında disiplin süreci işletilmesi bekleniyor.

CHP ile Özgür Özel'in öncülüğündeki Yeni Parti arasındaki gerilim sürerken, iki siyasi yapıda da gözler kongre süreçlerine çevrildi.

Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter - 1

CHP yönetiminin, eylül ayında başlatılması planlanan kongre takvimi öncesinde parti teşkilatlarını yeniden düzenlemek üzere kapsamlı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Parti kurmayları, CHP içinde kalmasına rağmen Yeni Parti lehine çalıştığını ileri sürdükleri isimleri "Truva atları" olarak tanımlıyor.

Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter - 2

CHP Genel Merkezi kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu isimlere kongre sürecinde alan açılmayacak; gerekli görülmesi durumunda disiplin mekanizmaları işletilecek.

Özgür Özel'in yeni bir siyasi oluşum kurma kararı, uluslararası basına da yansımıştı. Özel'in CHP'den ayrılmasının ardından Yeni Parti adıyla yeni bir hareket başlatacağı bildirilmişti.

Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter - 3

BOŞ BULUNAN 8 İL BAŞKANLIĞINA ATAMA YAPILACAK

Görevden alınan veya Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçen il başkanlarının ardından boşalan koltuklara atamalar sürüyor.

Bu hafta içinde boş bulunan 8 il başkanlığına son atamaların yapılması bekleniyor. Atama sürecinin tamamlanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde 81 il başkanının katılımıyla kritik bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Toplantıda kongre takvimi, teşkilatların mevcut durumu ve partinin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasının ele alınacağı belirtiliyor.

Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter - 4

81 İL BAŞKANIYLA KRİTİK TOPLANTI

İl başkanları toplantısının ardından CHP'li belediye başkanlarıyla da ayrı bir buluşma yapılması planlanıyor.

Genel Merkez yönetiminin bu toplantılar aracılığıyla parti içindeki birlik ve bütünlük görüntüsünü güçlendirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

CHP'nin resmî internet sitesindeki güncel yönetim bilgilerinde Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan, Müslim Sarı ise Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yer alıyor.

Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter - 5

İL BAŞKANLIKLARININ ARDINDAN SIRA İLÇELERE GELECEK

İl başkanlıklarındaki düzenlemelerin tamamlanmasının ardından çalışmalar ilçe teşkilatlarına kaydırılacak.

CHP Genel Merkezi'nin il başkanlıklarıyla koordineli hareket ederek gerekli görülen ilçelerde yönetim değişikliklerine gitmesi bekleniyor. Ağustos ayı boyunca sürdürülecek çalışmayla kongre takvimi öncesinde teşkilatlardaki dağınık görüntünün giderilmesi hedefleniyor.

Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter - 6

YENİ PARTİ İÇİN ÇALIŞANLARA DİSİPLİN SÜRECİ

CHP üyesi olmasına rağmen Yeni Parti lehine çalıştığı ve parti içinde disiplinsizliğe yol açtığı ileri sürülen kişiler hakkında inceleme başlatılması planlanıyor.

Söz konusu isimlerin gerekli görülmesi hâlinde kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilebileceği belirtiliyor.

CHP yönetimi, parti üyeliği devam ederken başka bir siyasi yapı için çalışılmasının parti disipliniyle bağdaşmadığı görüşünü savunuyor.

Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter - 7

ESKİ PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ GÜNDEMDE

Özgür Özel'e yakın oldukları ve CHP içinde Yeni Parti lehine çalıştıkları ileri sürülen eski Parti Meclisi üyeleri de Genel Merkezin takibinde bulunuyor.

Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi bazı eski PM üyelerinin kongre takvimi başlamadan önce disipline sevk edilerek partiden ihraç edilmelerinin gündemde olduğu iddia ediliyor.

Bu isimler hakkında henüz kesinleşmiş bir disiplin veya ihraç kararı açıklanmadı.

Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter - 8

MÜSLİM SARI'DAN DİSİPLİN MESAJI

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın son MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aynı anda iki farklı siyasi yapı için çalışılmasına izin verilmeyeceğini vurguladığı aktarıldı.

Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Hem bir partinin içinde olup hem de başka bir parti lehine çalışamazsınız. Bu ahlaki bir meseledir. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup başka bir parti için çalışan arkadaşlarımız için bir disiplin süreci işleteceğiz."

CHP'nin resmî açıklamalarında da Sarı'nın parti kurumsal kimliğini zedeleyecek eylemlere kayıtsız kalınmayacağını söylediği görülüyor.

Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter - 9

KONGRE TAKVİMİ ÖNCESİ KRİTİK AĞUSTOS

CHP yönetimi açısından ağustos ayı, eylülde başlaması beklenen kongre sürecinin hazırlık dönemi olacak.

İl başkanlıklarındaki atamaların tamamlanması, ilçe yönetimlerinin yeniden düzenlenmesi ve disiplin süreçlerinin işletilmesiyle kongre takvimine daha kontrollü bir teşkilat yapısıyla girilmesi amaçlanıyor.

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