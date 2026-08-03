Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter
CHP yönetimi, eylül ayında başlatılması planlanan kongre takvimi öncesinde teşkilat yapısını yeniden düzenlemek için harekete geçti. Boş bulunan 8 il başkanlığına son atamaların bu hafta yapılması, ağustos boyunca ilçe örgütlerinde değişime gidilmesi ve Yeni Parti lehine çalıştığı öne sürülen bazı isimler hakkında disiplin süreci işletilmesi bekleniyor.
CHP ile Özgür Özel'in öncülüğündeki Yeni Parti arasındaki gerilim sürerken, iki siyasi yapıda da gözler kongre süreçlerine çevrildi.
CHP yönetiminin, eylül ayında başlatılması planlanan kongre takvimi öncesinde parti teşkilatlarını yeniden düzenlemek üzere kapsamlı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Parti kurmayları, CHP içinde kalmasına rağmen Yeni Parti lehine çalıştığını ileri sürdükleri isimleri "Truva atları" olarak tanımlıyor.
CHP Genel Merkezi kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu isimlere kongre sürecinde alan açılmayacak; gerekli görülmesi durumunda disiplin mekanizmaları işletilecek.
Özgür Özel'in yeni bir siyasi oluşum kurma kararı, uluslararası basına da yansımıştı. Özel'in CHP'den ayrılmasının ardından Yeni Parti adıyla yeni bir hareket başlatacağı bildirilmişti.