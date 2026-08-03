Bu isimler hakkında henüz kesinleşmiş bir disiplin veya ihraç kararı açıklanmadı.

Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi bazı eski PM üyelerinin kongre takvimi başlamadan önce disipline sevk edilerek partiden ihraç edilmelerinin gündemde olduğu iddia ediliyor.

MÜSLİM SARI'DAN DİSİPLİN MESAJI

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın son MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aynı anda iki farklı siyasi yapı için çalışılmasına izin verilmeyeceğini vurguladığı aktarıldı.

Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Hem bir partinin içinde olup hem de başka bir parti lehine çalışamazsınız. Bu ahlaki bir meseledir. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup başka bir parti için çalışan arkadaşlarımız için bir disiplin süreci işleteceğiz."

CHP'nin resmî açıklamalarında da Sarı'nın parti kurumsal kimliğini zedeleyecek eylemlere kayıtsız kalınmayacağını söylediği görülüyor.