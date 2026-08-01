CHP'li Vahap Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in "kasasına" 250 bin TL

VAHAP SEÇER ORTAKLAR ARASINDA



Ali Seçer'in, Mersin'de faaliyet gösteren Seçer Tarım Gıda Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'de genel müdür olarak çalıştığı; şirketin ortakları arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu tespit edildi.



"TANIMIYORUM" SAVUNMASI



Demirhan Gözaçan, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Ali Seçer'i tanımadığını söyledi. Gözaçan, hesabına gönderilen paranın seçim çalışmalarına katkı amacıyla yatırılmış olabileceğini savundu.



Yapılan HTS incelemesinde Gözaçan ile Ali Seçer ve Vahap Seçer arasında doğrudan bir iletişim kaydına rastlanmadığı belirtildi. Taraflar arasında herhangi bir iletişim bulunmamasına rağmen, 250 bin liranın hangi ilişki kapsamında gönderildiği ve "bağış"ın gerçek amacı soruşturmanın cevap aranan başlıkları arasına girdi.