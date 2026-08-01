CHP'li Vahap Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in "kasasına" 250 bin TL
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suç örgütü ve rüşvet soruşturmasında hazırlanan MASAK raporunda dikkat çeken bir para transferi tespit edildi. Rapora göre, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Ali Seçer'in hesabından, kamuoyunda "Özgür Özel'in kasası" olarak anılan tutuklu şüpheli Demirhan Gözaçan'a, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde "bağış" açıklamasıyla 250 bin lira gönderildiği belirlendi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 Haziran 2026 tarihinde operasyon düzenlenmişti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN KASASI TUTUKLANDI
Operasyonda, soruşturma dosyasında Özgür Özel'in "kasası" olarak soruşturma dosyalarında adı geçen Demirhan Gözaçan, Özgür Özel'in eski danışmanı ve Şehzadeler Belediyesi iştirak şirketi müdürü Cem Yüzer ile Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir tutuklanmıştı.
MASAK RAPORU VE HTS KAYITLARI İKİNCİ OPERASYONU GETİRDİ
Tutuklanan şüphelilerin MASAK ve HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde yeni isimlere ve para hareketlerine ulaşıldı. Tespitlerin ardından 16 Temmuz 2026 tarihinde Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen 14 adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağında ortaya çıkarılan 250 bin liralık para transferi ise dosyanın en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.