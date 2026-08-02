Yasa dışı bahis ağının şifreleri çözüldü: “Kasa–ödeme–aktarım” sistemi ortaya çıkarıldı! 8 şüpheli için yolun sonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasının ayrıntılarına ulaşıldı. MASAK analizleri, banka hareketleri, IP eşleşmeleri ve dijital materyaller üzerinden örgütün para ve teknik altyapı sistemi ortaya çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Türkiye'deki yasa dışı bahis trafiğini yönettiği öne sürülen organize yapıya ilişkin yeni ayrıntılar tespit edildi.
Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ettikleri, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılan banka hesapları üzerinden yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdikleri belirtildi.
KASA, ÖDEME VE PARA AKTARIM SİSTEMİ KURMUŞLAR
İlk ihbarların ardından başlatılan soruşturmada, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren yasa dışı bahis organizasyonlarının Türkiye ayağının profesyonel bir yapılanma tarafından yönetildiği iddia edildi.
Bahis sitelerindeki "kasa, ödeme ve para aktarımı" süreçlerinde çok sayıda banka hesabının kullanıldığı, söz konusu hesaplarda yüksek meblağlı para hareketleri bulunduğu kaydedildi.