Yasa dışı bahis ağının şifreleri çözüldü: “Kasa–ödeme–aktarım” sistemi ortaya çıkarıldı! 8 şüpheli için yolun sonu

MASAK VE BANKA KAYITLARI ELE VERDİ

MASAK analizleri, banka kayıtları ve IP eşleşmeleri sonucunda faaliyetlerin tekil kişiler tarafından yürütülmediği değerlendirildi. Yapının, örgüt yöneticileri ve üyelerinden oluşan hiyerarşik bir sistemle çalıştığı öne sürüldü.

Teknik takip kapsamında şüphelilerin bahis hesaplarını yönettikleri, ödemeleri organize ettikleri ve kullanıcıların kazanç taleplerini karşıladıkları belirlendi.