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Yasa dışı bahis ağının şifreleri çözüldü: “Kasa–ödeme–aktarım” sistemi ortaya çıkarıldı! 8 şüpheli için yolun sonu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yasa dışı bahis ağının şifreleri çözüldü: “Kasa–ödeme–aktarım” sistemi ortaya çıkarıldı! 8 şüpheli için yolun sonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasının ayrıntılarına ulaşıldı. MASAK analizleri, banka hareketleri, IP eşleşmeleri ve dijital materyaller üzerinden örgütün para ve teknik altyapı sistemi ortaya çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Türkiye'deki yasa dışı bahis trafiğini yönettiği öne sürülen organize yapıya ilişkin yeni ayrıntılar tespit edildi.

Yasa dışı bahis ağının şifreleri çözüldü: “Kasa–ödeme–aktarım” sistemi ortaya çıkarıldı! 8 şüpheli için yolun sonu - 1

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ettikleri, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılan banka hesapları üzerinden yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdikleri belirtildi.

Yasa dışı bahis ağının şifreleri çözüldü: “Kasa–ödeme–aktarım” sistemi ortaya çıkarıldı! 8 şüpheli için yolun sonu - 2

KASA, ÖDEME VE PARA AKTARIM SİSTEMİ KURMUŞLAR

İlk ihbarların ardından başlatılan soruşturmada, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren yasa dışı bahis organizasyonlarının Türkiye ayağının profesyonel bir yapılanma tarafından yönetildiği iddia edildi.

Bahis sitelerindeki "kasa, ödeme ve para aktarımı" süreçlerinde çok sayıda banka hesabının kullanıldığı, söz konusu hesaplarda yüksek meblağlı para hareketleri bulunduğu kaydedildi.

Yasa dışı bahis ağının şifreleri çözüldü: “Kasa–ödeme–aktarım” sistemi ortaya çıkarıldı! 8 şüpheli için yolun sonu - 3

MASAK VE BANKA KAYITLARI ELE VERDİ

MASAK analizleri, banka kayıtları ve IP eşleşmeleri sonucunda faaliyetlerin tekil kişiler tarafından yürütülmediği değerlendirildi. Yapının, örgüt yöneticileri ve üyelerinden oluşan hiyerarşik bir sistemle çalıştığı öne sürüldü.

Teknik takip kapsamında şüphelilerin bahis hesaplarını yönettikleri, ödemeleri organize ettikleri ve kullanıcıların kazanç taleplerini karşıladıkları belirlendi.

Yasa dışı bahis ağının şifreleri çözüldü: “Kasa–ödeme–aktarım” sistemi ortaya çıkarıldı! 8 şüpheli için yolun sonu - 4

"KASİYER" HESAPLARI ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre örgüt, para transferlerinde "kasiyer" olarak nitelendirilen banka hesaplarını kullandı.

Bu hesaplara aktarılan paraların ATM'ler üzerinden toplu şekilde çekildiği, yönetici konumundaki şüpheliler arasında yoğun telefon trafiği bulunduğu kaydedildi.

Yasa dışı bahis ağının şifreleri çözüldü: “Kasa–ödeme–aktarım” sistemi ortaya çıkarıldı! 8 şüpheli için yolun sonu - 5

DİJİTAL İNCELEMEDE TEKNİK ALTYAPI ORTAYA ÇIKTI

El konulan dijital materyaller ile iletişim kayıtlarının incelenmesinde, şüphelilerin yalnızca para trafiğinde görev almadıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin bahis sitelerinin teknik altyapısını yönettikleri, oyun sağlayıcılarına erişim sağladıkları ve "freespin, bonus, deneme bakiyesi" gibi işlemlerde aktif rol üstlendikleri iddia edildi.

YÜZLERCE KİŞİYLE PARA HAREKETİ

MASAK raporlarında, bazı şüphelilerin hesaplarına kısa süre içerisinde yüzlerce farklı kişiden para gönderildiği ve bu hesaplardan yüzlerce kişiye ödeme yapıldığı belirtildi.

İşlemlerin internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirildiği, kullanılan IP adreslerinin şüphelilerle bağlantılı olduğu kaydedildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Emre Özer, Erhan Düger, Nedret Atilla, Onur Şahin, Sabahattin Atilla, Meblüde Kaya, Muhammed Altınışık ve Muhammed Salih Hüseyin tutuklandı.

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