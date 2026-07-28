232 milyonluk yasa dışı bahis ağına jandarma operasyonu: 1 tutuklama

Batman'da yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen suç gelirlerini paravan şirketler üzerinden akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik jandarma operasyon düzenledi. 3 aylık teknik ve mali takibin ardından 232 milyon liralık işlem hacmi ortaya çıkarılırken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis gelirlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dikkat çeken bir para trafiğini deşifre etti. Resmi ofisi bulunmayan ve yalnızca suç gelirlerini aklamak amacıyla faaliyet gösterdiği belirlenen 3 paravan şirket mercek altına alındı.

3 AYLIK TAKİP DEV PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Mayıs ayında başlatılan teknik ve mali takip çalışmaları yaklaşık 3 ay sürdü. İncelemelerde, 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında paravan şirket hesaplarında toplam 232 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bulguların ardından operasyon için düğmeye basıldı.

OPERASYONDA DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 2 paravanşirket kaşesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik bağlantıları ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü sürdüğü öğrenildi.