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Bayramiç'te alevlere karşı yoğun mücadele: Orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz ve 4 dozerle müdahale

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Bayramiç'te alevlere karşı yoğun mücadele: Orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz ve 4 dozerle müdahale

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyündeki ormanlık alanda saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayramiç'te alevlere karşı yoğun mücadele: Orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz ve 4 dozerle müdahale - 1

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Hacıbekirler köyüne Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınması için hava ve kara unsurlarıyla çalışma başlatıldı.

Bayramiç'te alevlere karşı yoğun mücadele: Orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz ve 4 dozerle müdahale - 2

YANGINA 10 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE

Söndürme çalışmalarında havadan 6 helikopter ve 4 uçak görev alıyor. Karadan ise 22 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 4 dozerle alevlere müdahale ediliyor.

Toplam 10 hava aracı ile 31 kara aracının katıldığı çalışmalar devam ediyor.

Bayramiç'te alevlere karşı yoğun mücadele: Orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz ve 4 dozerle müdahale - 3

VALİ ÖMER TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına ilişkin müdahale çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Bayramiç'te alevlere karşı yoğun mücadele: Orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz ve 4 dozerle müdahale - 4

Toraman, Hacıbekirler köyündeki yangının kontrol altına alınması amacıyla ekiplerin havadan ve karadan sahada olduğunu bildirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Müdahaleye ilişkin bilgiler farklı haber kaynaklarına da yansıdı.

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