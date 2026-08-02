Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyündeki ormanlık alanda saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hacıbekirler köyüne Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınması için hava ve kara unsurlarıyla çalışma başlatıldı.

YANGINA 10 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE

Söndürme çalışmalarında havadan 6 helikopter ve 4 uçak görev alıyor. Karadan ise 22 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 4 dozerle alevlere müdahale ediliyor.

Toplam 10 hava aracı ile 31 kara aracının katıldığı çalışmalar devam ediyor.