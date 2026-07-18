Güllü'nün kızını canlandıran Burcu Şeritoğlu: Sokakta "katil" diyenler oldu

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden "Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümünü konu alan yapımda kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i canlandıran oyuncu Burcu Şeritoğlu, rolün kendisinde bıraktığı psikolojik etkileri anlattı. Şeritoğlu, karaktere hazırlanma sürecinin ardından psikolojik destek aldığını ve yükseklik korkusu yaşadığını belirtti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de meydana gelen olayda, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, olay sırasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili kamuoyunda uzun süre tartışılan olay daha sonra bir diziye de konu oldu. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, dizide Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i canlandıran Burcu Şeritoğlu, rolün kendisini derinden etkilediğini söyledi.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM" Karaktere fiziksel benzerliğiyle dikkat çektiğini belirten Şeritoğlu, "Geri dönüşler çok olumluydu. Olumsuz yorumlar da oldu ama gerçekten çok benzetildim. Karakterin yaşadığı psikoloji ve duygusal derinlik çok zordu. Rolden çıkamadım. Bu süreçte psikolojik destek aldım. Projeden sonra yükseklik korkum oluştu ve bu yüzden destek almam gerekti." ifadelerini kullandı.

"SOKAKTA BANA 'KATİL' DİYENLER OLDU" Güllü'nün hayatının sinemaya aktarılmasının planlandığını ve bu proje için de teklif aldığını açıklayan genç oyuncu, yeniden aynı karakteri canlandırma konusunda temkinli yaklaştığını belirtti.