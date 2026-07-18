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Güllü'nün kızını canlandıran Burcu Şeritoğlu: Sokakta "katil" diyenler oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden "Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümünü konu alan yapımda kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i canlandıran oyuncu Burcu Şeritoğlu, rolün kendisinde bıraktığı psikolojik etkileri anlattı. Şeritoğlu, karaktere hazırlanma sürecinin ardından psikolojik destek aldığını ve yükseklik korkusu yaşadığını belirtti.

Güllü'nün kızını canlandıran Burcu Şeritoğlu: Sokakta "katil" diyenler oldu 1

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de meydana gelen olayda, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, olay sırasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Güllü'nün kızını canlandıran Burcu Şeritoğlu: Sokakta "katil" diyenler oldu 2

Güllü'nün ölümüyle ilgili kamuoyunda uzun süre tartışılan olay daha sonra bir diziye de konu oldu. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, dizide Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i canlandıran Burcu Şeritoğlu, rolün kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Güllü'nün kızını canlandıran Burcu Şeritoğlu: Sokakta "katil" diyenler oldu 3

"PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"

Karaktere fiziksel benzerliğiyle dikkat çektiğini belirten Şeritoğlu, "Geri dönüşler çok olumluydu. Olumsuz yorumlar da oldu ama gerçekten çok benzetildim. Karakterin yaşadığı psikoloji ve duygusal derinlik çok zordu. Rolden çıkamadım. Bu süreçte psikolojik destek aldım. Projeden sonra yükseklik korkum oluştu ve bu yüzden destek almam gerekti." ifadelerini kullandı.

Güllü'nün kızını canlandıran Burcu Şeritoğlu: Sokakta "katil" diyenler oldu 4

"SOKAKTA BANA 'KATİL' DİYENLER OLDU"

Güllü'nün hayatının sinemaya aktarılmasının planlandığını ve bu proje için de teklif aldığını açıklayan genç oyuncu, yeniden aynı karakteri canlandırma konusunda temkinli yaklaştığını belirtti.

Güllü'nün kızını canlandıran Burcu Şeritoğlu: Sokakta "katil" diyenler oldu 5

Şeritoğlu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"O karakterin içine girmek beni gerçekten yıprattı. Dışarıda bile çok tepki aldığım anlar oldu. Sokakta bana 'Katil' diyenler oldu. Zor anlar yaşadım. Bu projeye de o yüzden hemen 'Tamam' demedim. Şu an değerlendiriyoruz. Belki rol alırım ama psikolojik kısmını da düşünüyoruz."

Güllü'nün kızını canlandıran Burcu Şeritoğlu: Sokakta "katil" diyenler oldu 6

Oyuncunun açıklamaları, canlandırdığı karakterin hem mesleki hem de psikolojik açıdan üzerinde derin izler bıraktığını ortaya koydu.

Güllü'nün kızını canlandıran Burcu Şeritoğlu: Sokakta "katil" diyenler oldu 7

BURCU ŞERİTOĞLU KİMDİR?

Burcu Şeritoğlu, modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu, hem güzellik yarışmalarındaki başarısı hem de ekran performansıyla öne çıkıyor. 2000 yılında Adana'da dünyaya gelen Burcu Şeritoğlu, üniversite eğitimini Çağ Üniversitesi'nde tamamladı. Eğitim hayatının ardından modellik ve oyunculuk alanında çalışmalarını sürdüren Şeritoğlu, kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Güllü'nün kızını canlandıran Burcu Şeritoğlu: Sokakta "katil" diyenler oldu 8

2022 yılında düzenlenen Best Model Türkiye yarışmasında adından söz ettiren genç isim, aynı yıl FAME Photomodel ödülünü kazandı. Modellik kariyerindeki başarısını oyunculuğa taşıyan Şeritoğlu, farklı projelerde rol alarak ekran yolculuğunu sürdürdü. Şeritoğlu, kariyerine oyunculuk ve modellik alanlarında devam ediyor.

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