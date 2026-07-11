Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iddianame beklenirken, sanatçının yaşamını yitirmeden kısa süre önce kaydedildiği öne sürülen yeni görüntüler ortaya çıktı.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü olarak tanınan Gül Tut'un Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kızı tutuklandı, arkadaşı ev hapsine alındı
KIZI "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol kapsamında ev hapsi kararı verildi.
ÖLÜMÜNDEN ÖNCE ÇEKİLDİĞİ BELİRTİLEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İddianame hazırlıkları sürerken, Güllü'nün hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedildiği belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sanatçının yanında bulunan bir kişinin omzuna tutunarak şarkı söylediği anlar yer aldı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI ÖZEL EKİP İLE YÜRÜTTÜ
Edinilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı iki cumhuriyet savcısıyla birlikte özel olarak takip etti. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından soruşturmanın kapsamı genişletilirken, daha fazla somut delile ulaşabilmek amacıyla olay günü evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun teknik ve fiziki takibe alındığı öğrenildi.
Şüphe çekmemesi amacıyla Tuğyan Ülkem Gülter'in üç kez müşteki, Sultan Nur Ulu'nun ise tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı, ifadelerdeki çelişkilerin soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.