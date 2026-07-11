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Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iddianame beklenirken, sanatçının yaşamını yitirmeden kısa süre önce kaydedildiği öne sürülen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 1

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü olarak tanınan Gül Tut'un Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kızı tutuklandı, arkadaşı ev hapsine alındı

Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 2

KIZI "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol kapsamında ev hapsi kararı verildi.

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Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 3

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE ÇEKİLDİĞİ BELİRTİLEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İddianame hazırlıkları sürerken, Güllü'nün hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedildiği belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sanatçının yanında bulunan bir kişinin omzuna tutunarak şarkı söylediği anlar yer aldı.

Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 4

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI ÖZEL EKİP İLE YÜRÜTTÜ

Edinilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı iki cumhuriyet savcısıyla birlikte özel olarak takip etti. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından soruşturmanın kapsamı genişletilirken, daha fazla somut delile ulaşabilmek amacıyla olay günü evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun teknik ve fiziki takibe alındığı öğrenildi.

Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 5

Şüphe çekmemesi amacıyla Tuğyan Ülkem Gülter'in üç kez müşteki, Sultan Nur Ulu'nun ise tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı, ifadelerdeki çelişkilerin soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.

Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 6

BİLİRKİŞİ RAPORU VE OTOPSİ DOSYADA

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi incelemesinde, Güllü'nün olay sırasında pencereden dışarı baktığı esnada arkadan bacaklarından tutulup itildiği yönünde değerlendirme yapıldığı öne sürüldü.

Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 7

Otopsi raporunda sanatçının sol arka baldırındaki morluk dikkat çekerken, bu izin pencere pervazına çarpma sonucu oluşmuş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin dosyaya girdiği belirtildi. Öte yandan tırnak altından alınan örneklerde boğuşmaya ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 8

"İTİRAF EDECEĞİM" SES KAYDI DOSYADA

Soruşturma dosyasında Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmadan önce yaptığı telefon görüşmesinde söylediği öne sürülen, "Ben dayanamıyorum artık. İtiraf edeceğim." sözlerinin yer aldığı ses kaydının da bulunduğu öğrenildi.

Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 9

GÖZLER İDDİANAMEDE

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

İddianamede adli tıp raporları, kriminal incelemeler, teknik analizler, tanık beyanları ve olay gecesine ilişkin ifadelerin yer alacağı belirtilirken, soruşturmanın bundan sonraki süreci mahkemenin kabul edeceği iddianame doğrultusunda ilerleyecek.

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