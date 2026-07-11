Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI ÖZEL EKİP İLE YÜRÜTTÜ

Edinilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı iki cumhuriyet savcısıyla birlikte özel olarak takip etti. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından soruşturmanın kapsamı genişletilirken, daha fazla somut delile ulaşabilmek amacıyla olay günü evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun teknik ve fiziki takibe alındığı öğrenildi.