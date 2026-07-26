Terörsüz Türkiye'de kritik hafta! Başkan Erdoğan'ın programı yoğun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada MYK, MKYK ve Kabine toplantılarına başkanlık edecek. Gündemin ilk sırasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alacak. Hafta boyunca Irak Başbakanı Ali El-Zaidi ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yapılacak görüşmelerde ise güvenlik, enerji, ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada hem AK Parti yönetimiyle hem de Kabine üyeleriyle kritik toplantılara başkanlık edecek. Gündemin ilk sırasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alırken, bölgesel gelişmeler, ekonomi ve diplomasi trafiği de masaya yatırılacak.

MYK VE MKYK TOPLANTILARI YAPILACAK Başkan Erdoğan'ın haftanın ilk gününde AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantılarda partinin yol haritası, TBMM'deki yasama çalışmaları, terörle mücadele süreci ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılı kapsamında düzenlenecek geniş katılımlı etkinlik ve buluşmaya ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAFTASI YOĞUN GEÇECEK Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanmış, milletin terör sorunundan kalıcı şekilde kurtulma beklentisini karşılamak istediklerini vurgulamıştı.