Terörsüz Türkiye'de kritik hafta! Başkan Erdoğan'ın programı yoğun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada MYK, MKYK ve Kabine toplantılarına başkanlık edecek. Gündemin ilk sırasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alacak. Hafta boyunca Irak Başbakanı Ali El-Zaidi ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yapılacak görüşmelerde ise güvenlik, enerji, ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada hem AK Parti yönetimiyle hem de Kabine üyeleriyle kritik toplantılara başkanlık edecek. Gündemin ilk sırasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alırken, bölgesel gelişmeler, ekonomi ve diplomasi trafiği de masaya yatırılacak.
MYK VE MKYK TOPLANTILARI YAPILACAK
Başkan Erdoğan'ın haftanın ilk gününde AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarına başkanlık etmesi bekleniyor.
Toplantılarda partinin yol haritası, TBMM'deki yasama çalışmaları, terörle mücadele süreci ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılı kapsamında düzenlenecek geniş katılımlı etkinlik ve buluşmaya ilişkin hazırlıklar da ele alınacak.
Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanmış, milletin terör sorunundan kalıcı şekilde kurtulma beklentisini karşılamak istediklerini vurgulamıştı.
İLETİŞİM ŞURASI VE IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME
Erdoğan'ın salı günü "Türkiye Yüzyılı, İletişim Yüzyılı" temasıyla düzenlenecek İkinci İletişim Şurası'na katılması bekleniyor.
Programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali El-Zaidi'yi kabul etmesi planlanıyor. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri, enerji, ticaret ve güvenlik başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alınması öngörülüyor.
KABİNE İKİ HAFTALIK ARANIN ARDINDAN TOPLANACAK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de iki haftalık aranın ardından çarşamba günü Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Toplantının gündeminde "Terörsüz Türkiye" süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler, İran-ABD gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, ekonomi yönetimi ve Orta Vadeli Program'ın yer alması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmede, "Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.
LÜBNAN CUMHURBAŞKANI İLE KRİTİK TEMAS
Hafta kapsamında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u da ağırlaması bekleniyor.
Görüşmede Lübnan'daki son durum, İsrail'in saldırıları ve bölgedeki güvenlik gelişmeleri ile Türkiye-Lübnan ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki son durumun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi planlanıyor.