Rozetler Başkan Erdoğan'dan! Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediyeleri AK Parti'ye katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 11 milyonu aşkın üye sayısıyla Türkiye'nin birinci partisi olduğunu belirterek "AK Parti Türkiye kitabıdır." dedi. Erdoğan, programın ardından AK Parti'ye geçen CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin rozetlerini ise bizzat taktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda önemli açıklamalar yaptı.
"TÜRKİYE'NİN AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİSİYİZ"
Başkan Erdoğan, "Üye sayımızı artıracak, güçlenerek yola devam ediyoruz. Sokak sokak çalışarak Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz. AK Parti Türk siyasetinin cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu en çok üye yapan ilçeler oldu. Durmak yok yola devam. Başarıların katlanarak devam etmesini ümit ediyorum." dedi.
CHP'Lİ 3 BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
Törenin sonunda İstanbul'da AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanının rozetini taktı. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.