Rozetler Başkan Erdoğan'dan! Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediyeleri AK Parti'ye katıldı

Başkan Erdoğan, AK Parti'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e (sağda) parti rozetini taktı (Foto: AA)

"TÜRKİYE'NİN AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİSİYİZ"

Başkan Erdoğan, "Üye sayımızı artıracak, güçlenerek yola devam ediyoruz. Sokak sokak çalışarak Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz. AK Parti Türk siyasetinin cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu en çok üye yapan ilçeler oldu. Durmak yok yola devam. Başarıların katlanarak devam etmesini ümit ediyorum." dedi.