Ankara'nın Mamak ilçesinde iki genç kıza yönelik sözlü taciz iddiasına müdahale eden emekli Nurettin Erçayan (72), darbedildi. Olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 27 Temmuz akşamı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre araçla iki genç kızı takip eden iki kişi, bir süre sonra yanlarında durarak sözlü tacizde bulundu. Yaşanan tartışmaya çevrede bulunan Nurettin Erçayan müdahale etti.

GENÇ KIZLARI UZAKLAŞTIRDI

İddiaya göre Erçayan, genç kızları aracın yanından uzaklaştırdı ve araçtaki kişilere tepki gösterdi. Bunun üzerine araçtan inen şüphelilerden biri Erçayan'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen Erçayan yaralandı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden araçla ayrıldı.