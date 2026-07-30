Ankara'da yaşlı adam genç kızlara sahip çıktı: Tekme tokat darbedildi
Ankara'nın Mamak ilçesinde iki genç kıza yönelik sözlü taciz iddiasına müdahale eden 72 yaşındaki emekli Nurettin Erçayan, iki kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Erçayan tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde iki genç kıza yönelik sözlü taciz iddiasına müdahale eden emekli Nurettin Erçayan (72), darbedildi. Olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, 27 Temmuz akşamı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre araçla iki genç kızı takip eden iki kişi, bir süre sonra yanlarında durarak sözlü tacizde bulundu. Yaşanan tartışmaya çevrede bulunan Nurettin Erçayan müdahale etti.
GENÇ KIZLARI UZAKLAŞTIRDI
İddiaya göre Erçayan, genç kızları aracın yanından uzaklaştırdı ve araçtaki kişilere tepki gösterdi. Bunun üzerine araçtan inen şüphelilerden biri Erçayan'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen Erçayan yaralandı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden araçla ayrıldı.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Tedavisinin ardından taburcu edilen Erçayan ile korumaya çalıştığı iki genç kız şikâyetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
"BEN İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"
Konuya ilişkin konuşan Nurettin Erçayan, evinden çıktıktan sonra yaşanan olayı gördüğünü belirterek, "2 genç kızı bir kişinin zorla götürmeye çalıştığını gördüm. Kızlardan birini elinden çektim aldım. 'Utanmıyor musunuz? Bunlar daha 15-16 yaşındaki çocuklar' dedim. Aracın kapısını kapatırken ayağım kaydı düştüm. Daha sonra araçtan inip beni darbettiler. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bu vatanın evladı hepimizin evladı. Kendi kızım da olsa komşumun kızı da olsa yine müdahale ederdim." ifadelerini kullandı.
Erçayan, şüphelilerin serbest bırakıldığını öğrendiğini belirterek, "Kanunun gereken cezayı vermesini istiyorum. Böyle insanların aramızda barınmasını istemiyorum. Herkes insanlığını bilse bunlar yaşanmaz." dedi.